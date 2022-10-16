«Самое опасное время для всех»: Павел Глоба — о том, что ждет Россию и мир с 25 октября по 8 ноября

Осенью 2022 года коридор затмений откроется солнечным затмением 25 октября и закроется лунным затмением 8 ноября. Астрологи предупреждают: в этот раз перемены будут ощутимы для каждого из нас.



По мнению Павла Глобы, именно сейчас все мы «подходим к точке невозврата».

Павел Глоба — известный советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель.

— Это будет самое опасное время для всех! Плутон (символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти) будет делать разворот в директное положение и иметь мощный аспект. Фаза его ретроградности уже принесла свои плоды. Марс (символ конфликтов, войн, агрессии) замедляется и становится ретроградным. В это период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными, — пишет эксперт в своем Telegram-канале.