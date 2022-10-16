«Самое опасное время для всех»: Павел Глоба — о том, что ждет Россию и мир с 25 октября по 8 ноября
По мнению астролога, в этот период люди станут более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными и озлобленными
Еще коридора затмений нам не хватало. Но он, не спрашивая, скоро ворвется в и без того богатый на события октябрь. Универсальный совет, которым можно обобщить рекомендации для всех знаков зодиака: сидеть и не высовываться. Не делать резких движений и надеяться, что чужие резкие движения не заденут вас. Наши коллеги из Wday.ru узнали у главного астролога страны, что ждет всех нас в этот непростой период, — стоит подготовиться заранее.
Коридор затмений — период между двумя затмениями, которые мы видим с разницей в несколько дней. Согласно древним писаниям, сочетание планет в коридоре провоцирует вражду, злость, перевороты в жизни.
Осенью 2022 года коридор затмений откроется солнечным затмением 25 октября и закроется лунным затмением 8 ноября. Астрологи предупреждают: в этот раз перемены будут ощутимы для каждого из нас.
По мнению Павла Глобы, именно сейчас все мы «подходим к точке невозврата».
Павел Глоба — известный советский и российский астролог, телеведущий, радиоведущий и писатель.
— Это будет самое опасное время для всех! Плутон (символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти) будет делать разворот в директное положение и иметь мощный аспект. Фаза его ретроградности уже принесла свои плоды. Марс (символ конфликтов, войн, агрессии) замедляется и становится ретроградным. В это период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными, — пишет эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению астролога, грядет передел мира, который коснется каждого. Все знаки ждет череда преобразований.
— Две недели проверки, как «небесный экзамен» — начинают работать законы кармы, приходит расплата. Это будет серьезное испытание для многих людей, — говорит Глоба.
Но есть и положительные моменты: если вести себя правильно, в коридоре затмений можно изменить судьбу.
Самыми удачливыми знаками предстоящего солнечного затмения станут Рыбы, Раки, Девы и Козероги. При рациональном поведении представители этих знаков Зодиака, по словам Павла Глобы, успешно пройдут «все пороги нынешнего бурного течения жизни». А вот типичных Тельцов, Львов, Водолеев и Скорпионов с головой захватит шквал самых различных, в том числе и драматических событий. Они рискуют первыми оказаться на «условной линии фронта».
— Именно они могут первыми стать невольными участниками событий и даже «жертвами» противостояния непримиримых сил, — заявил астролог. А вот Овны, Весы, Близнецы и Стрельцы окажутся на периферии «событийного шторма». Черное солнце 25 октября не несет этим знакам зодиака негатива.
Как избежать неприятных последствий в коридор затмений?
В этот нестабильный период произойдет резкая встряска почти в каждой сфере жизни. Поэтому лучше избежать принятия жизненно важных решений, ссор и конфликтов и стараться даже мыслями, а тем более действиями не причинять вред другим людям. Также стоит поберечь деньги и отложить серьезные финансовые траты до лучших времен. В любви тоже не стоит кидаться в омут с головой — например, бросать старого партнера или заводить новые отношения.
Мы уже публиковали астропрогноз на осень для всех знаков зодиака — судя по нему, Львам стоит ждать конфликты, а Весам — любовь, несмотря ни на что.
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