Когда Львам ждать конфликты, а Весам — любовь? Изучаем астропрогноз на осень для всех знаков зодиака
Читайте гороскоп от новосибирского астролога Марины Шумкиной
До начала осени осталось совсем немного. После теплого лета, отпусков и отдыха на даче сентябрь для многих становится началом нового этапа в карьере или учебе. А кто-то, наоборот, может отправиться на отдых в бархатный сезон. Если вам интересна астрология, то что бы вы не планировали, прочитайте гороскоп на ближайшие три месяца от новосибирского астролога Марины Шумкиной. Одним звезды советуют уделить внимание семье, а другие могут оказаться в ситуации выбора. Рассказываем подробности.
Овен
Для представителей знака осень 2022 года — это особое время для ситуаций, когда нужно выбрать один из возможных вариантов. Период, когда жизнь делится на «до и после», в зависимости от принятия решения. Особенно ярко это может проявиться в октябре. Возможно, от чего-то придется отказаться, чтобы двигаться дальше.
Телец
У Тельцов начнется время активных действий и инициативы. Осенью важно монетизировать все идеи. Мария Шумкина рекомендует обратить особое внимание на ноябрь — в этом месяце возможности в бизнесе и личной жизни проявятся как ситуации выбора «или-или». Принять правильное решение поможет четкое понимание того, чего вы хотите на самом деле.
Близнецы
Осень для Близнецов — классное время для новых контактов и полезных знакомств. Важно использовать свое красноречие и умение заводить связи в любой компании. Поездки, командировки и обучение принесут возможности, которые активно раскроются уже зимой.
Рак
Сентябрь и ноябрь для Раков будут особенно продуктивными месяцами. Научившись управлять эмоциями, вы добьетесь большего, чем качаясь на «эмоциональных качелях». В октябре может возникнуть напряженная ситуация, корни которой уходят в прошлое. Скорее всего, она потребует более тщательного анализа, чем вы думаете.
Лев
Сентябрь и октябрь для представителей знака — месяцы для яркого старта. В это время Львы наберут высоту, вооружившись решимостью. В этот период нужно сделать так, чтобы первые успехи не вскружили голову. Важна монетизация вашей идеи, а не только яркий импульс. Ноябрь может быть напряженным месяцем, когда придется искать баланс между своими и чужими интересами, и, скорее всего, в начале этого пути могут возникнуть конфликты.
Дева
Осень 2022 года — хороший период для самореализации, время, когда можно заложить фундамент для новых проектов. При этом Девам советуют воздержаться от высокой активности, чтобы избежать сильного напряжения и стресса, ведь они — трудоголики. Осень — это время «маленьких шагов», за исключением второй половины ноября, когда придется включиться на полную мощность.
Весы
Для Весов сентябрь — это время подведения итогов и особой заботы о здоровье. В этот месяц лучше избегать новых проектов. А вот октябрь и ноябрь могут порадовать представителей знака и в делах, особенно если они объединятся с другими для достижения целей. Можно встретить вторую половинку или перевести романтические отношения на новый уровень.
Скорпион
В первые два осенних месяца Скорпионы будут пожинать результаты своего личного труда за прошедший год. В октябре астролог рекомендует поберечь здоровье, можно немного сбавить темп или подключить других к выполнению вашей работы. В ноябре стоит приготовиться к началу нового витка в жизни, возможно, потребуется подключение дополнительных денежных ресурсов.
Стрелец
В начале осени многозадачность Стрельцов вырастет в разы. Может возникнуть ощущение, что они постоянно куда-то бегут. При этом у представителей знака будут и силы, и возможности преодолевать трудности и решать проблемы. Октябрь и ноябрь — время замедления, когда лучше сделать меньше, но точнее. Мария Шумкина рекомендует обратить внимание на свой профессиональный рост.
Козерог
В сентябре Козерогов может поразить то, как благоприятно складываются обстоятельства даже без их участия. А вот в октябре и ноябре придется прилагать усилия, особенно в работе, чтобы не только удержать результаты, но и умножать их. Делая акцент на работе, не стоит забывать о родных и семье.
Водолей
Осень 2022 года порадует Водолеев своими возможностями, особенно в тех ситуациях, где нужно объединиться с другими, стать частью команды, коллектива. В ноябре стоит быть готовыми к решению задач в работе и в семье в самые короткие сроки.
Рыбы
Первый осенний месяц потребует от Рыб принятия решений «или-или» и в работе, и в личной жизни. И чем лучше человек разбирается в себе, тем удачнее будет принятое решение в перспективе. Затем до середины ноября последует благоприятный период, когда действия по плану быстро приведут к результату. Вторая половина ноября потребует решимости в том, чтобы отстоять свои намерения.
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