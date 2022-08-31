Когда Львам ждать конфликты, а Весам — любовь? Изучаем астропрогноз на осень для всех знаков зодиака

Телец



У Тельцов начнется время активных действий и инициативы. Осенью важно монетизировать все идеи. Мария Шумкина рекомендует обратить особое внимание на ноябрь — в этом месяце возможности в бизнесе и личной жизни проявятся как ситуации выбора «или-или». Принять правильное решение поможет четкое понимание того, чего вы хотите на самом деле.



Близнецы



Осень для Близнецов — классное время для новых контактов и полезных знакомств. Важно использовать свое красноречие и умение заводить связи в любой компании. Поездки, командировки и обучение принесут возможности, которые активно раскроются уже зимой.

