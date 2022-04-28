Монеты XIV века, советские деньги и метеорит: как и где ищут и что находят профессиональные кладоискатели
Мы отправились на поиски сокровищ и сняли видео
Артемий Маланов — кладоискатель. Он работает поваром, а в свободное время ищет сокровища. За пять сезонов Артем собрал уже большую коллекцию. В ней — монеты XIV века, замок «Лошадка» братьев Чилиных и даже метеорит. Вместе с ним мы отправились на поиски клада. Наши находки — в видео NN.RU.
Свой первый клад Артем нашел случайно. Вместе с родителями он копал картошку и уткнулся лопатой прямо в монету. Так появился интерес к этому занятию. Сейчас у Артема профессиональное оборудование, он даже по звуку может определить тип найденного металла.
— Таких сигналов еще не было, — объяснил нам Артем и начинал активно копать.
Находки были самые разные, но портить интригу мы не будем.