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Истории

Монеты XIV века, советские деньги и метеорит: как и где ищут и что находят профессиональные кладоискатели

Мы отправились на поиски сокровищ и сняли видео

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На поиски сокровищ Артемий берет с собой металлоискатель, лопату и пинпоинтер

На поиски сокровищ Артемий берет с собой металлоискатель, лопату и пинпоинтер

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Артемий Маланов — кладоискатель. Он работает поваром, а в свободное время ищет сокровища. За пять сезонов Артем собрал уже большую коллекцию. В ней — монеты XIV века, замок «Лошадка» братьев Чилиных и даже метеорит. Вместе с ним мы отправились на поиски клада. Наши находки — в видео NN.RU.

Свой первый клад Артем нашел случайно. Вместе с родителями он копал картошку и уткнулся лопатой прямо в монету. Так появился интерес к этому занятию. Сейчас у Артема профессиональное оборудование, он даже по звуку может определить тип найденного металла.

— Таких сигналов еще не было, — объяснил нам Артем и начинал активно копать.

Находки были самые разные, но портить интригу мы не будем.

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