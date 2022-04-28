Монеты XIV века, советские деньги и метеорит: как и где ищут и что находят профессиональные кладоискатели

Артемий Маланов — кладоискатель. Он работает поваром, а в свободное время ищет сокровища. За пять сезонов Артем собрал уже большую коллекцию. В ней — монеты XIV века, замок «Лошадка» братьев Чилиных и даже метеорит. Вместе с ним мы отправились на поиски клада. Наши находки — в видео NN.RU.