Зданию — 87 лет: в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт школы № 36

В Новосибирске отремонтируют школу № 36 на улице Авиастроителей. Здание построили в 1937 году, сейчас ему 87 лет.
Информацию о поиске подрядчика на капитальный ремонт опубликовали на сайте госзакупок. Максимальную стоимость работ оценили почти в 62,4 миллиона рублей. В документах указано, что в здании отремонтируют отмостку, стены и колонны, кровлю, потолки, полы, перекрытия, окна, двери и ворота. Также подрядчик должен установить новые радиаторы, провести трубопроводы, выполнить электромонтажные работы.
Средства на ремонт выделят из городского, областного и федерального бюджетов. Здание должны отремонтировать в период с 1 июня 2024 года до 15 июля 2025 года.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, сколько детей сейчас учится в этом здании, куда их переведут на время работ и почему было принято решение о капитальном ремонте здания, а не реконструкции.
Школу № 36 построили на два года раньше школы № 57 на улице Авиастроителей, которую сейчас реконструируют. Оба здания очень похожи. После того как 57-ю школу закрыли из-за ее состояния, часть учеников перевели в 36-ю, в результате нагрузка на нее серьезно возросла. Как выглядит здание изнутри и как тогда справлялись учителя и ученики, НГС рассказывал в репортаже из школы.