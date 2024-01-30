Зданию — 87 лет: в Новосибирске ищут подрядчика на ремонт школы № 36

В Новосибирске отремонтируют школу № 36 на улице Авиастроителей. Здание построили в 1937 году, сейчас ему 87 лет.



Информацию о поиске подрядчика на капитальный ремонт опубликовали на сайте госзакупок. Максимальную стоимость работ оценили почти в 62,4 миллиона рублей. В документах указано, что в здании отремонтируют отмостку, стены и колонны, кровлю, потолки, полы, перекрытия, окна, двери и ворота. Также подрядчик должен установить новые радиаторы, провести трубопроводы, выполнить электромонтажные работы.

