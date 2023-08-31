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Школу № 57 на Авиастроителей достроят в 2024 году — где до этого будут учиться полтысячи детей

Здание реконструируют за 1,4 миллиарда рублей

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Старое здание школы снесли в прошлом году

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В Новосибирске школу № 57 на улице Авиастроителей достроят в 2024 году. Дети смогут начать учиться в здании в 2024–2025 учебном году.

Об этом НГС рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска:

— Завершение реконструкции здания МБОУ СОШ № 57 и сдача его в эксплуатацию планируется на 2024 год. В связи с этим учебный процесс в новом здании будет начат в 2024/2025 учебном году.

В пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что сейчас на месте закончили подготовительные работы, устройство котлована, укрепление грунта основания. Строители заливают фундамент, обустраивают железобетонные стены и перекрытия подвального этажа, элементы каркаса первого этажа здания.

Пока реконструкция не закончена, ученики переведены в другие учебные учреждения. Дети с 1-го по 5-й класс в этом году учатся в школе № 36, 6–11-х классов — в школе № 153. Всего по этим учреждениям распределили 485 детей, которых зачислили в школу № 57 в этом году.

Стоимость работ составляет 1,4 миллиарда рублей. Планируемый срок ввода здания в эксплуатацию — декабрь 2024 года.

Школа № 57 не работает с 2018 года. Старое здание построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Подрядчика на первый этап работ в октябре 2022 года. НГС писал, что о нем известно. Искать компанию, которая выполнит следующий этап ремонта, начали в августе этого года.

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