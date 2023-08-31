Школу № 57 на Авиастроителей достроят в 2024 году — где до этого будут учиться полтысячи детей

В Новосибирске школу
Об этом НГС рассказали в департаменте образования мэрии Новосибирска:
— Завершение реконструкции здания МБОУ СОШ
В пресс-центре мэрии Новосибирска объяснили, что сейчас на месте закончили подготовительные работы, устройство котлована, укрепление грунта основания. Строители заливают фундамент, обустраивают железобетонные стены и перекрытия подвального этажа, элементы каркаса первого этажа здания.
Пока реконструкция не закончена, ученики переведены в другие учебные учреждения. Дети с 1-го по 5-й класс в этом году учатся в школе
Стоимость работ составляет 1,4 миллиарда рублей. Планируемый срок ввода здания в эксплуатацию — декабрь 2024 года.
Школа