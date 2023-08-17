На реконструкцию школы № 57 выделили еще 770 миллионов рублей — что там сделают

В Новосибирске ищут подрядчика на реконструкцию школы
Школа не работает с 2018 года. Ранее власти уже выбрали подрядчика для первого этапа реконструкции. Сейчас Управление капитального строительства Новосибирска ищет компанию для продолжения работ.
Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. Победитель торгов выполнит монтаж оборудования в тепловом пункте школы и строительство хозяйственного блока. Также ему предстоит монтировать сети электроснабжения, проложить сети водоснабжения, ливневую канализацию и прочие коммуникации.
— Срок выполнения работ по контракту: до
Заявки на участие в аукционе принимают до
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда в новом здании смогут учиться дети.
Старое здание школы