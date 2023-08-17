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На реконструкцию школы № 57 выделили еще 770 миллионов рублей — что там сделают

Работы планируют закончить к концу 2024 года

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Старое здание школы № 57 снесли в 2022 году

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В Новосибирске ищут подрядчика на реконструкцию школы № 57 на улице Авиастроителей, 16. За работы готовы заплатить почти 770 миллионов рублей.

Школа не работает с 2018 года. Ранее власти уже выбрали подрядчика для первого этапа реконструкции. Сейчас Управление капитального строительства Новосибирска ищет компанию для продолжения работ.

Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. Победитель торгов выполнит монтаж оборудования в тепловом пункте школы и строительство хозяйственного блока. Также ему предстоит монтировать сети электроснабжения, проложить сети водоснабжения, ливневую канализацию и прочие коммуникации.

— Срок выполнения работ по контракту: до 28 ноября 2024 года, — говорится в документах о торгах.

Заявки на участие в аукционе принимают до 30 августа.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда в новом здании смогут учиться дети.

Старое здание школы № 57 построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Аукцион на строительство школы объявили в августе, но в сентябре не смогли найти подрядчика. Тогда объявили новый аукцион. Подрядчика выбрали в октябре 2022 года. НГС писал, что о нем известно.

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