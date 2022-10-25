В Новосибирске выбрали подрядчика для строительства школы на Авиастроителей — что о нем известно

Напомним, что школу № 57 на Авиастроителей закрыли в 2018 году, старое здание построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Аукцион на строительство школы объявили в августе, но в сентябре не смогли найти подрядчика. Тогда объявили новый аукцион.