В Новосибирске выбрали подрядчика для строительства школы на Авиастроителей — что о нем известно
За работы заплатят 722 миллиона рублей
В Новосибирске выбрали подрядчика на строительство школы
По данным сайта госзакупок, подача заявок завершилась
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ликстрой» образовано в 2015 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель компании — Наталья Фазлыева, на конец 2021 года выручка организации составила 139,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 948 тысяч рублей.
Компания заключила несколько контрактов на строительство и реконструкцию муниципальных объектов, например, выполнение строительно-монтажных работ в школе
Средства на строительство школы на Авиастроителей выделят из бюджета города на 2022 и 2023 годы. Как мы писали ранее, подрядчику необходимо подготовить территорию строительства, выполнить работы по устройству подпорных стенок, гидроизоляции, отделке фасадов. Он должен будет возвести лестничные марши и прочие виды работ. Подготовка должна начаться
Напомним, что школу