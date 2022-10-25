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В Новосибирске выбрали подрядчика для строительства школы на Авиастроителей — что о нем известно

За работы заплатят 722 миллиона рублей

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Первые торги не состоялись

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В Новосибирске выбрали подрядчика на строительство школы № 57 в Дзержинском районе на улице Авиастроителей, 16.

По данным сайта госзакупок, подача заявок завершилась 17 октября. Заказчик — «Управление капитального строительства» Новосибирска, на строительство школы потратят 722,2 миллиона рублей. Подрядчиком, который будет выполнять работы, стала компания «Ликстрой».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Ликстрой» образовано в 2015 году и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Учредитель компании — Наталья Фазлыева, на конец 2021 года выручка организации составила 139,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 948 тысяч рублей.

Компания заключила несколько контрактов на строительство и реконструкцию муниципальных объектов, например, выполнение строительно-монтажных работ в школе № 7 в Чике, подрядные работы по строительству детского сада в Тогучине и работы по строительству врачебной амбулатории в поселке Мичуринском.

Средства на строительство школы на Авиастроителей выделят из бюджета города на 2022 и 2023 годы. Как мы писали ранее, подрядчику необходимо подготовить территорию строительства, выполнить работы по устройству подпорных стенок, гидроизоляции, отделке фасадов. Он должен будет возвести лестничные марши и прочие виды работ. Подготовка должна начаться 7 ноября этого года.

Напомним, что школу № 57 на Авиастроителей закрыли в 2018 году, старое здание построили в 1939 году и снесли летом 2022 года. Аукцион на строительство школы объявили в августе, но в сентябре не смогли найти подрядчика. Тогда объявили новый аукцион.

Дзержинский районГосзакупкиСтроительство школыШкола 57
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