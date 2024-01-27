Разберут стены и чердак: две школы планируют отремонтировать в Новосибирске — на это выделили 136 млн

В Новосибирске ищут подрядчиков на ремонт двух школ города. Конкурсы опубликовали на сайте госзакупок вчера, 26 января. Общая сумма, которую выделяют на ремонты, 136 миллионов рублей.
Школу № 73 на Котовского, 16 планируют отремонтировать за 76,1 миллиона рублей. Закупку выложила сама школа. Подрядчики могут подать заявки до 12 февраля 2024 года.
Как пишут в опубликованных документах, начать работы подрядчик должен 1 июня с демонтажа. Последние же работы нужно завершить до 30 июня 2025 года. За время ремонта, судя по сметам, подрядчик должен будет отштукатурить стены, разобрать деревянные и кирпичные стены, поменять пол, установить новые двери, установить водосточную систему и сделать новое чердачное перекрытие.
Также за 60,7 миллиона рублей хотят отремонтировать школу № 85 «Журавушка», которая находится на Красном проспекте 83/1. Дата окончания подачи заявок — 13 февраля 2024 года.
Ремонт, судя по опубликованным документам, планируют закончить в июле 2025 года. Во время ремонта в школе поменяют полы, перекрасят стены, разберут кирпичные стены и установят новые, поменяют двери, трубы отопления.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, будут ли закрыты школы на это время и куда распределят учеников.
К ремонту готовится также гимназия № 16 «Французская». На ее ремонт выделили 85 миллионов.