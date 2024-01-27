Разберут стены и чердак: две школы планируют отремонтировать в Новосибирске — на это выделили 136 млн

Школу № 73 на Котовского, 16 планируют отремонтировать за 76,1 миллиона рублей. Закупку выложила сама школа. Подрядчики могут подать заявки до 12 февраля 2024 года.

Как пишут в опубликованных документах, начать работы подрядчик должен 1 июня с демонтажа. Последние же работы нужно завершить до 30 июня 2025 года. За время ремонта, судя по сметам, подрядчик должен будет отштукатурить стены, разобрать деревянные и кирпичные стены, поменять пол, установить новые двери, установить водосточную систему и сделать новое чердачное перекрытие.