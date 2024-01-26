Больше 85 миллионов готовы потратить власти на ремонт «Французской» гимназии в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика для капитального ремонта здания МАОУ Гимназии
Судя по информации из документов, источниками финансирования ремонта будут и федеральный бюджет, и областной, и городской бюджеты. В смете ремонта указано, что подрядчик должен будет заняться штукатуркой, разборкой и кладкой кирпичных стен, заменой розеток и выключателей, установить унитазы и раковины и проложить трубопроводы отопления.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить сроки и объемы работ. На момент публикации ответа не было.
Гимназия № 10 возобновит работ после пожара в подвале, где работала частная школа по подготовке охранников. Помещение отмыли за счет средств мэрии, убираться также помогали родители.