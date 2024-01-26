freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 88.66
eur 96.64
СрочноСибиряки спасают кота, которого дети нашли в яме
Все новости
Все новости

Больше 85 миллионов готовы потратить власти на ремонт «Французской» гимназии в Новосибирске

Сейчас школа ищет подрядчика

392

Гимназия была создана в 1932 году

Поделиться

В Новосибирске ищут подрядчика для капитального ремонта здания МАОУ Гимназии № 16 «Французская». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Отремонтировать школу власти предлагают за 85,6 миллиона рублей. Закупку выложила сама школа.

Судя по информации из документов, источниками финансирования ремонта будут и федеральный бюджет, и областной, и городской бюджеты. В смете ремонта указано, что подрядчик должен будет заняться штукатуркой, разборкой и кладкой кирпичных стен, заменой розеток и выключателей, установить унитазы и раковины и проложить трубопроводы отопления.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить сроки и объемы работ. На момент публикации ответа не было.

Гимназия № 10 возобновит работ после пожара в подвале, где работала частная школа по подготовке охранников. Помещение отмыли за счет средств мэрии, убираться также помогали родители.

По теме

ГимназияРемонтНовосибирскГосзакупки
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter