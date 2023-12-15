Сидит в будке и не подходит к детям: в новосибирскую школу вернулся охранник, который обижал ребенка — директор его не увольнял

В школе рабочего поселка Станционно-Ояшинского Мошковского района Новосибирской области снова вышел на работу охранник, который обижал 13-летнего ученика. В школе заявили, что охранника никто не увольнял, а он не появлялся, так как работал на замещении. При этом мать ребенка получила ответ от уполномоченной по правам ребенка Новосибирской области Надежды Болтенко, в котором сообщалось, что руководству школы были сделаны замечания из-за сотрудника ЧОПа.
Мнение матери
Мама мальчика Евгения рассказала, что после скандала охранник некоторое время не работал, а затем снова вернулся на занимаемую должность. При этом женщина была уверена, что охранника уволили — так, по ее словам, ей передала учительница.
— В ходе проверок подтвердился факт того, что охранник некорректно себя вел и так далее. Но на сегодняшний день этого охранника опять вернули в эту школу. Сегодня мне рассказали об этом дети — дочь и ее одноклассница. Что он там делает, если он себя так вел с ребенком? Почему его вернули? — задается вопросом Евгения.
Женщина отметила, что переехала из поселка вместе с детьми, теперь они учатся в другой школе, но сибирячка переживает за остальных ребят. Евгения также сообщила, что уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в письменном ответе на ее запрос летом 2023 года отметила, что факты некорректного обращения охранника с учеником подтвердились, в результате проверки персоналу школы сделали замечания.
— По результатам служебного расследования факты некорректного обращения сотрудника охраны в отношении ученика школы, указанные в обращении, подтвердились. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей заместителю директора по административно-хозяйственной части и заместителю директора по воспитательной работе объявлены замечания. В адрес руководителя частного охранного предприятия направлено письмо о проведении инструктажа с работниками о необходимости корректного поведения на рабочем месте, — сообщила Надежда Болтенко в ответе на запрос мамы школьника Евгении (копия есть в распоряжении редакции).
Корреспондент НГС обратилась к Надежде Болтенко. В аппарате уполномоченной по правам ребенка попросили подготовить официальный запрос.
Что говорят в школе
Директор Станционно-Ояшинской школы Сергей Пронович отметил, что по поводу конфликта охранника и ученика проводили служебную проверку, интересовались инцидентом в прокуратуре и полиции. Директор подтвердил информацию о том, что пострадавший от действий охранника мальчик уже не учится в их школе. Также он пояснил, что охранника никто не увольнял — он замещал, когда была потребность у штатного сотрудника охранного предприятия, потом ушел, когда эта потребность пропала, а сейчас вернулся снова.
— А что она ко мне не пришла? И какой у нее интерес, если у нее дети теперь в другой школе? Она забрала документы. Я не знаю почему, может, у них личные неприязни были с этим охранником по-соседски, а вымещали всё на школе. Охранник замещал у нас временно штатного сотрудника, мы в школу охранников не принимаем. В данном случае у нас заключен договор со службой по технической безопасности. Охранник выполняет добросовестно свои обязанности, — отметил Пронович.
Он добавил, что в школе после событий в Брянске усилили меры безопасности и охранники проверяют ребят с металлодетектерами, а в свободное время сидят в будке и не лезут к детям. В свою очередь, администрация школы проверяет и контролирует, как представители охранного предприятия выполняют свою работу.
Кто охраняет детей?
НГС направил также запрос в Министерство образования Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что, по данным управления образования Мошковского района Новосибирской области, в школе провели служебное расследование по фактам, изложенным в обращении. Взяли письменные объяснения с участников конфликта, просмотрели камеры видеонаблюдения, дали рекомендации директору школы. При этом там подтвердили, что охранника в школе никто не увольнял и не принимал заново.
— Охраняет учебное заведение ООО ЧОП «Орион» по договору, специализированная охранная организация, в которой был трудоустроен охранник школы, следовательно, директор школы его не принимал и не увольнял с работы, — заключили в Министерстве.
До конфликта охранника и ребенка со школой сотрудничало предприятие «Охрана Сибири». Они в телефонном разговоре подтвердили НГС, что больше с учреждением не сотрудничают. В ООО ЧОП «Орион» на момент публикации дозвониться не удалось. По данным 2ГИС, у двух охранных предприятий один адрес и есть общие телефоны. При этом никакой информации о предприятии ООО ЧОП «Орион» нет в «Контур.Фокусе».
Ранее НГС писал о том, как еще в одной школе Новосибирска охранник конфликтовал с сотрудницами клининговой компании и запер их. Мужчину наказали.