Сидит в будке и не подходит к детям: в новосибирскую школу вернулся охранник, который обижал ребенка — директор его не увольнял

Мнение матери

Мама мальчика Евгения рассказала, что после скандала охранник некоторое время не работал, а затем снова вернулся на занимаемую должность. При этом женщина была уверена, что охранника уволили — так, по ее словам, ей передала учительница.



— В ходе проверок подтвердился факт того, что охранник некорректно себя вел и так далее. Но на сегодняшний день этого охранника опять вернули в эту школу. Сегодня мне рассказали об этом дети — дочь и ее одноклассница. Что он там делает, если он себя так вел с ребенком? Почему его вернули? — задается вопросом Евгения.

