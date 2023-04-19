«Он сказал: "Ротик свой поганенький прикрой"». Мать новосибирского подростка пожаловалась на издевательства в школе

В школе рабочего поселка Станционно-Ояшинского Мошковского района Новосибирской области 13-летнего мальчика терроризирует охранник, заявила мама подростка. Мужчина не состоит в штате учебного заведения, а администрация школы, как рассказала женщина, не предпринимает никаких мер для решения конфликта. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.
Жительница рабочего поселка Станционно-Ояшинского обратилась в редакцию. Женщина рассказала, что в школе ее сына обижает охранник.
— 17 апреля позвонил ребенок из школы и сказал, что охранник школьный его хватал за руки и таскал, говорил плохие слова. Начался конфликт между его и моим сыновьями. Его ребенок перевернул слова, сказанные моим сыном, и тогда охранник подкараулил моего сына возле столовой и утащил его к соцпедагогу. Там охранник вел себя ужасно, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Евгения.
По словам сибирячки, ее сын, как и многие в его возрасте, ведет себя порой плохо, огрызается и спорит, но поведение охранника, по ее мнению, недопустимо, как и соцпедагога.
— У соцпедагога он сказал сыну: «Ротик свой поганенький прикрой», когда тот пытался как-то себя защитить. Соцпедагог не остановила его, начала сыну моему говорить, какая ответственность предусмотрена в его возрасте за оскорбления. По сути, два взрослых человека гнобили моего сына, при этом меня в известность никто не поставил, — жалуется жительница рабочего поселка.
Женщина рассказала, что пыталась разобраться в ситуации самостоятельно, но пока ей ничего не удалось добиться.
— Была в школе. Директор у нас сейчас в отпуске, завуч сказала, что поговорит с охранником, но мне кажется, на него ее слова не подействуют. Он — бывший полицейский, ведет себя безобразно и уверен в своей безнаказанности, — сетует сибирячка.
Жительница новосибирского поселка призналась, что это не первый случай, когда между охранником и ее сыном происходит конфликт.
— Как-то схватил его за шкирку, таскал, говорил, что он ему не пацан, чтобы по всей школе за ним бегать. Но тогда я ребенка защищать не стала, сказала — сам виноват, раз бегал там, где запрещено, и что пусть несет ответственность за свои поступки. Но в этот раз, когда сын позвонил, все его одноклассники наперебой кричали, что он не виноват, а охранник офигел. И тут уже я приехала в школу, — рассказала Евгения.
Женщина также пыталась позвонить руководству охранного предприятия, в котором трудится мужчина, но не смогла найти понимание.
— Дозвонилась до его начальства. Руководитель подрядной организации не отреагировал на мои жалобы о том, что охранник распускает руки и хватает ребенка, просто не стал слушать. Сказал, что он — тоже бывший полицейский, начальник отдела полиции, и выяснил — приезжие ли мы. Как только услышал, что да, сразу же сказал, что не удивлен. Якобы тут всегда приезжие с местными конфликтуют. Думаю, из-за того, что они бывшие силовики, им всё сходит с рук, — рассуждает мать школьника.
Женщина добавила, что в школе и раньше были конфликты подобного характера, но администрация в них не вникает. Она написала заявления в полицию и прокуратуру.
Что говорят в школе
Корреспонденту НГС удалось дозвониться до директора Станционно-Ояшинской школы. Он рассказал, что действительно сейчас находится в отпуске. Также мужчина подтвердил, что в школе охранники не в штате.
— Они работают по договору. Нам выделяют определенную сумму денег. Кто меньшую цену предложит, тот и будет охранять. Они не подчиняются нам. Нужно служебное расследование. Был бы штатный сотрудник — принял бы меры незамедлительно. Я выясню, конечно, но пока в отпуске, не хочется тревожить своего зама, она женщина молодая, — пояснил корреспонденту директор школы Сергей Пронович.
Руководитель добавил, что охранники сидят в отдельной будке с окошком и не вмешиваются в такие процессы, а также рассказал, что мама школьника регулярно жалуется на педагогический состав.
— С 2021 года эти с нами работают — не было никаких нареканий. Я сам работаю три года в этой школе. У нас 600 детей в школе и еще 187 в детдоме. За три года разве бы я запомнил всех в лицо и пофамильно? А вот эту семью знаю. Мать регулярно, раз в неделю, как наступает осень или весна, жалуется. В суд подавала. На учителя математики уже жаловалась, на историка. А дети есть дети — хулиганят, потом пытаются себя перед родителями обелить, наговаривают на учителей и других работников школы, — изложил свое видение ситуации Сергей Пронович.
Что думает охрана
Непосредственный руководитель охранника, на которого пожаловалась сибирячка, рассказал, что еще не вникал в конфликт.
— Мама мальчика только мне позвонила, я не разбирался еще. Человек пришел с ночной смены, я ему даже не звонил пока. А вот мама сама бы сначала разговаривать научилась, со мной так нельзя. Она из Алтайского края, приезжая, говорит, что мы все тут одним миром мазаны. Обозвала ментом. Я бывший начальник отдела милиции, сейчас на пенсии, я не на улице себя нашел. А в ситуации разберусь в любом случае. Переговорю с охранником и директором, — заключил представитель охранного предприятия «Охрана Сибири» Андрей Борисов.
Ранее НГС сообщал о конфликте в школе, куда выезжала Росгвардия.