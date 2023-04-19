«Он сказал: "Ротик свой поганенький прикрой"». Мать новосибирского подростка пожаловалась на издевательства в школе

Женщина рассказала, что пыталась разобраться в ситуации самостоятельно, но пока ей ничего не удалось добиться.



— Была в школе. Директор у нас сейчас в отпуске, завуч сказала, что поговорит с охранником, но мне кажется, на него ее слова не подействуют. Он — бывший полицейский, ведет себя безобразно и уверен в своей безнаказанности, — сетует сибирячка.



Жительница новосибирского поселка призналась, что это не первый случай, когда между охранником и ее сыном происходит конфликт.



— Как-то схватил его за шкирку, таскал, говорил, что он ему не пацан, чтобы по всей школе за ним бегать. Но тогда я ребенка защищать не стала, сказала — сам виноват, раз бегал там, где запрещено, и что пусть несет ответственность за свои поступки. Но в этот раз, когда сын позвонил, все его одноклассники наперебой кричали, что он не виноват, а охранник офигел. И тут уже я приехала в школу, — рассказала Евгения.

