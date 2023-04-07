«Разнервничался и толкнул педагога»: мать мальчика — о конфликте в школе, куда выезжала Росгвардия

В Новосибирске мать пятиклассника рассказала подробности конфликта, из-за которого в школу вызвали наряд Росгвардии. Инцидент произошел 6 апреля в школе
По словам мамы ребенка Татьяны, сын не курил вейп, а принес его, чтобы похвастаться перед одноклассниками.
— Ребенок нашел в интернете способ купить вейп, затем в тайне от меня приобрел его. 6 апреля принес его в школу, чтобы похвастаться друзьям, и он у него в раздевалке перед уроком физкультуры выпал. Какой-то мальчик поднял устройство и отнес его учителю. Мой ребенок пытался забрать у классного руководителя, в итоге разнервничался и толкнул педагога, — пояснила женщина.
После этого, по словам Татьяны, в школу вызвали сотрудников Росгвардии. После инцидента семьей заинтересовалось ПДН, а мальчик теперь отказывается ходить в эту школу.
— Нас опросил инспектор ПДН, расспросили о произошедшем, на этом пока всё. Сын очень волнуется и не хочет ходить в школу. Думаем, что, скорее всего, до конца семестра будет обучаться заочно, а после, скорее всего, переведем в другое учебное заведение, — пояснила мать мальчика Татьяна.
Корреспондент НГС связался с директором школы, однако в учебном заведении отказались комментировать произошедшее.
— Рассказать по этому факту ничего не могу. Школа работает в штатном режиме, поэтому комментариев никаких не будет, — пояснила директор Инна Безукладникова.
Ранее в Новосибирске подростки устроили кулачный поединок рядом со школой на ОбьГЭС. После инцидента полиция начала проверку.