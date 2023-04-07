«Разнервничался и толкнул педагога»: мать мальчика — о конфликте в школе, куда выезжала Росгвардия

По словам мамы ребенка Татьяны, сын не курил вейп, а принес его, чтобы похвастаться перед одноклассниками.



— Ребенок нашел в интернете способ купить вейп, затем в тайне от меня приобрел его. 6 апреля принес его в школу, чтобы похвастаться друзьям, и он у него в раздевалке перед уроком физкультуры выпал. Какой-то мальчик поднял устройство и отнес его учителю. Мой ребенок пытался забрать у классного руководителя, в итоге разнервничался и толкнул педагога, — пояснила женщина.

