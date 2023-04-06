СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 79.50
eur 87.10
Тема дняПод Новосибирском из-за паводка перекрыли дорогу
Все новости
Все новости

Сотрудников Росгвардии вызвали в школу на Первомайке из-за конфликта ученика с учителем

Инцидент произошел 6 апреля

1 369

Данные о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе Росгвардии

Поделиться

Днем 6 апреля в школу № 213 в Первомайском районе Новосибирска вызвали сотрудников Росгвардии из-за конфликта между учащимся и преподавателями. Информация о происшествии появилась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

— Ученик 5-го класса применил физическую силу в отношении классного руководителя и завуча. Случилось это сегодня, после того как ребенок был пойман за курением электронной сигареты, — указано в сообщении. — Пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.

Данные о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе региональной Росгвардии. По данным ведомства, специалисты прибыли на территорию школы по сигналу тревоги.

— Со слов охранника было установлено, что причиной нажатия кнопки тревожной сигнализации стал конфликт между учащимся и преподавателем школы. На место были вызваны сотрудники ПДН. Заявление от администрации школы не поступало, — уточнили в ведомстве.

В начале апреля в Новосибирске подростки устроили кулачный поединок рядом со школой на ОбьГЭС. Полицейские проводят проверку происшествия.

По теме

РосгвардияДетиШколаПервомайский район
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter