Сотрудников Росгвардии вызвали в школу на Первомайке из-за конфликта ученика с учителем

Днем 6 апреля в школу
— Ученик 5-го класса применил физическую силу в отношении классного руководителя и завуча. Случилось это сегодня, после того как ребенок был пойман за курением электронной сигареты, — указано в сообщении. — Пришлось вызывать сотрудников Росгвардии.
Данные о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе региональной Росгвардии. По данным ведомства, специалисты прибыли на территорию школы по сигналу тревоги.
— Со слов охранника было установлено, что причиной нажатия кнопки тревожной сигнализации стал конфликт между учащимся и преподавателем школы. На место были вызваны сотрудники ПДН. Заявление от администрации школы не поступало, — уточнили в ведомстве.
В начале апреля в Новосибирске подростки устроили кулачный поединок рядом со школой на ОбьГЭС. Полицейские проводят проверку происшествия.