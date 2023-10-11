Конфликт в новосибирской школе, где охранник запер уборщиц, закончился увольнением — кто ушел с работы

Охраннику, который 2 октября запер двух сотрудниц клининговой компании на территории новосибирской школы
Конфликт был снят на видео. В ролике охранник утверждает, что женщины не выключили свет в коридоре, на что уборщицы заявляют, что это не входит в их обязанности. Женщины угрожают, что видео покажут начальству. Мужчина возмущается, что сотрудницы обращаются к нему на «ты», а также обещает, что женщины будут прыгать через забор. Стороны обменивались взаимными оскорблениями. Охранник вынудил уборщиц упрашивать его, чтобы он открыл им выход. Двери он открыл, только когда к нему обратились на «вы».
Сотрудник агентства «РЭМ» обеспечивал охрану школы по договору, а в 2019 году его по совместительству приняли на должность сторожа. Клининговые услуги в школе оказывает индивидуальный предприниматель
В пресс-службе мэрии Новосибирска уточнили, что об инциденте администрация узнала 3 октября. Тогда они начали внутреннее расследование, во время которого подтвердился конфликт. Сотрудницы клининговой компании и сторож поругались около 22 часов вечера.
В среду на прошлой неделе, 4 октября, произошла встреча между руководителями школы
— Кроме того, было принято решение о проведении встречи между сотрудниками — участниками инцидента в целях принесения взаимных извинений. В результате сотрудник школы
По данным администрации, на охранника от сотрудников клининговой компании, детей и родителей жалоб не поступало. По итогу инцидента к сторожу было применено дисциплинарное взыскание за нарушение профессиональной этики. Администрация школы
Корреспондент НГС не смогла связаться с Владимиром Юркьяном. В ООО АО «РЭМ» объяснили, что в ночное время в школе работает сторож и за его деятельность отвечает руководство школы.
В Новосибирске произошел конфликт между пассажирами и водителем такси. Пассажиры якобы отказались оплачивать поездку.