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Конфликт в новосибирской школе, где охранник запер уборщиц, закончился увольнением — кто ушел с работы

Охранник был недоволен тем, что женщины не выключили свет в коридоре

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Конфликт произошел 2 октября

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Охраннику, который 2 октября запер двух сотрудниц клининговой компании на территории новосибирской школы № 211, назначили дисциплинарное наказание. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Конфликт был снят на видео. В ролике охранник утверждает, что женщины не выключили свет в коридоре, на что уборщицы заявляют, что это не входит в их обязанности. Женщины угрожают, что видео покажут начальству. Мужчина возмущается, что сотрудницы обращаются к нему на «ты», а также обещает, что женщины будут прыгать через забор. Стороны обменивались взаимными оскорблениями. Охранник вынудил уборщиц упрашивать его, чтобы он открыл им выход. Двери он открыл, только когда к нему обратились на «вы».

Сотрудник агентства «РЭМ» обеспечивал охрану школы по договору, а в 2019 году его по совместительству приняли на должность сторожа. Клининговые услуги в школе оказывает индивидуальный предприниматель Юркьян В. А.

В пресс-службе мэрии Новосибирска уточнили, что об инциденте администрация узнала 3 октября. Тогда они начали внутреннее расследование, во время которого подтвердился конфликт. Сотрудницы клининговой компании и сторож поругались около 22 часов вечера.

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Мужчина требовал называть его по имени и отчеству

Видео: Гузель / «Ютьюб»

В среду на прошлой неделе, 4 октября, произошла встреча между руководителями школы № 211 и клининговой компании. Руководители договорились, что в случае похожих ситуаций в будущем сотрудники должны будут сообщить о них начальникам.

— Кроме того, было принято решение о проведении встречи между сотрудниками — участниками инцидента в целях принесения взаимных извинений. В результате сотрудник школы № 211 выразил готовность к встрече. Сотрудники клининговой компании от встречи отказались и 3 октября прекратили отношения с клининговой компанией по собственному желанию, — добавили в пресс-службе мэрии Новосибирской области.

По данным администрации, на охранника от сотрудников клининговой компании, детей и родителей жалоб не поступало. По итогу инцидента к сторожу было применено дисциплинарное взыскание за нарушение профессиональной этики. Администрация школы № 211 и клининговая компания по итогу претензий друг к другу не имеют.

Корреспондент НГС не смогла связаться с Владимиром Юркьяном. В ООО АО «РЭМ» объяснили, что в ночное время в школе работает сторож и за его деятельность отвечает руководство школы.

В Новосибирске произошел конфликт между пассажирами и водителем такси. Пассажиры якобы отказались оплачивать поездку.

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