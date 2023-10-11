Конфликт в новосибирской школе, где охранник запер уборщиц, закончился увольнением — кто ушел с работы

Конфликт был снят на видео. В ролике охранник утверждает, что женщины не выключили свет в коридоре, на что уборщицы заявляют, что это не входит в их обязанности. Женщины угрожают, что видео покажут начальству. Мужчина возмущается, что сотрудницы обращаются к нему на «ты», а также обещает, что женщины будут прыгать через забор. Стороны обменивались взаимными оскорблениями. Охранник вынудил уборщиц упрашивать его, чтобы он открыл им выход. Двери он открыл, только когда к нему обратились на «вы».