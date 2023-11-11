В Новосибирске сделали пародию на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу»: видео с конкурса

В СибГУТИ прошли мини-фестивали «Порвали два баяна» и «За любой кипиш». Студентам с факультета рекламы и связи с общественностью предлагалось изготовить видеопародию или сюжет на заданные музыкальные треки. Рассказал корреспонденту НГС о фестивалях его автор и преподаватель СибГУТИ Александр Севостьянов.
— Студентам третьих и четвертых курсов надо было смонтировать видеоизображение под музыку в фестивале «Порвали два баяна», и сделать пародию на видеорекламу в рамках фестиваля «За любой кипишь». Для меня важно было еще понять, как студенты усвоили занятия, которые мы проходили. Посмотреть также, как они изучили монтаж, — рассказал автор фестивалей и преподаватель по коммуникационному менеджменту и брендингу Александр Севостьянов.
Пародию на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу» признали лучшим видео на фестивале «За любой кипиш».
На конкурс, уточнил Севостьянов, подали 24 музыкальных ролика и 12 пародийных. Голосование проходило на специальной электронной площадке по десятибалльной шкале.
Первое место в конкурсе «За любой кипиш» занял ролик Владислава Родионова — пародия на фрагмент фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Среди музыкальных роликов общим голосованием первое место присудили истории Елизаветы Антиповой и Алины Багреевой.
Ранее НГС писал о коротком видео жительницы Новосибирска с пародией на миньонов. Ролик собрал больше 1 миллиона просмотров.