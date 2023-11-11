В Новосибирске сделали пародию на фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу»: видео с конкурса

Первое место в конкурсе «За любой кипиш» занял ролик Владислава Родионова — пародия на фрагмент фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Среди музыкальных роликов общим голосованием первое место присудили истории Елизаветы Антиповой и Алины Багреевой.



Ранее НГС писал о коротком видео жительницы Новосибирска с пародией на миньонов. Ролик собрал больше 1 миллиона просмотров.