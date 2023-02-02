Туалетная бумага и бананы: сибирячка сняла reels с пародией на миньонов — он набрал больше миллиона просмотров

Короткое вертикальное видео (reels) жительницы Новосибирска Оксаны Бец набрало в Instagram* (социальная сеть Instagram* запрещена в России) больше миллиона просмотров.
Как рассказала автор видео, три дня назад ролик попал в рекомендации иностранцам. В видео используется тема из «Гадкого Я». Участницы пародировали миньонов, надев на себя бананы и туалетную бумагу.
— Я занимаюсь профессионально съемкой видео. В большинстве своем это reels. Мне очень близок стиль, который называет «липсинг», когда ты снимаешь что-то под чужой голос. Это одно из таких видео. Оригинал собрал около 18 миллионов, — объяснила Оксана.
Видео снималось в шутку 1 января. И месяц на видео было немного просмотров, а рост комментариев и лайков начался три дня назад.
— Львиная доля просмотров — это не Россия. Он ушел куда-то за границу. По комментариям я смотрю — это латиноамериканские страны, северная Америка, Скандинавия. Люди смеются, комментируют, отмечают своих друзей. Говорят: «вау, надо также снять», — рассказала продюсер вертикальных видео.
Оксана состоит в сообществе людей, которые делают reels по России. Там они обсуждают, как правильно набирать миллионные просмотры.
— Никто не разбирается и не понимает до конца алгоритмы Instagram* (социальная сеть Instagram* запрещена в России). Есть ряд правил, что надо в одной стилистике с периодичностью что-то постить. У меня это соблюдается. И эти просмотры плод, наверное, трех месяцев работы, — поделилась жительница Новосибирска.
Оксана старается отвечать комментаторам. Из-за разницы в часовых поясах видео смотрят в основном по ночам. За первую ночь видео набрало 37 тысяч просмотров. Видеограф увидела это только утром и сильно удивилась. На следующую ночь было уже 100 тысяч просмотров. За прошедшую ночь к просмотрам прибавилось еще 500 тысяч просмотров. Оксана среди друзей уже собирает ставки.
* Деятельность Meta Platforms, Inc., включая реализацию продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram, на территории России запрещена.
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