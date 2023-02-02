Туалетная бумага и бананы: сибирячка сняла reels с пародией на миньонов — он набрал больше миллиона просмотров

Как рассказала автор видео, три дня назад ролик попал в рекомендации иностранцам. В видео используется тема из «Гадкого Я». Участницы пародировали миньонов, надев на себя бананы и туалетную бумагу.



— Я занимаюсь профессионально съемкой видео. В большинстве своем это reels. Мне очень близок стиль, который называет «липсинг», когда ты снимаешь что-то под чужой голос. Это одно из таких видео. Оригинал собрал около 18 миллионов, — объяснила Оксана.