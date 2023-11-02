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Угрожала опозорить: мэрия назвала причину конфликта учительницы и девочки в школе №40

Видео с инцидентом публиковали в новосибирских пабликах

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Инцидент произошел в школе №40

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В мэрии Новосибирска назвали причину конфликта учителя и ученицы на уроке в школе №40. На прошедших выходных в сети появилось видео, где преподаватель отчитывает девочку, угрожая опозорить ее перед всем классом.

Как рассказали в пресс-центре мэрии, ученица нецензурно выражалась в отношении учителя на уроке.

— После публикации видео служебное расследование по факту инцидента не проводилось, в связи с тем, что учитель русского языка и литературы находится на листе временной нетрудоспособности. Проведение проверки по данному инциденту запланировано после выхода педагога на работу, — добавили в мэрии Новосибирска.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео опубликовали в воскресенье, 29 октября

Видео: АСТ-54

Учительница русского языка и литературы работает в школе №40 с 2016 года. У преподавательницы высшее педагогическое образование и она имеет первую квалификационную категорию. Педагогический стаж больше 25 лет.

— За время работы учитель зарекомендовал себя как специалист, способный добиваться стабильных результатов в обучении и воспитании учащихся. Учитель регулярно повышает свой профессиональный уровень, посещает семинары, проходит курсы повышения квалификации. Свои знания и педагогическое мастерство передает молодым коллегам. Под руководством этого учителя обучающиеся школы добиваются успехов в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях, — добавили в администрации.

Родители детей по деятельности учительницы, которая попала на видео, в администрацию школы не обращалась.

Мэрия начала педагогическую проверку после того, как учительница в школе № 32 досматривала детей на вейпы.

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ШколаУчительКонфликтМэрия Новосибирска
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