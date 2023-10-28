В новосибирской школе учительница искала у детей вейпы. Что об этом говорят в мэрии?

После того, как учительница в школе № 32 досматривала детей на вейпы, была начата педагогическая проверка. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в мэрии Новосибирска, сославшись на городской департамент образования.
Недавно редакция рассказывала о том, что в школе на Никитина, 92 учительница останавливала детей на выходе из туалета и искала у них вейпы. Видео досмотра, на котором женщина прощупывала учеников, появилось в соцсетях.
— У директора школы № 32 Натальи Грековой запрошены документы. Проводится педагогическое расследования. Ситуация — на контроле департамента образования, — отметили в пресс-службе мэрии.
На этой неделе НГС писал о том, что в томской школе у ученика взорвался вейп — детей эвакуировали.