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В новосибирской школе учительница искала у детей вейпы. Что об этом говорят в мэрии?

Ситуация — на контроле у городского департамента образования

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После истории с новосибирской учительницей, которая досматривала школьников на вейпы, началась педагогическая проверка

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После того, как учительница в школе № 32 досматривала детей на вейпы, была начата педагогическая проверка. Об этом в ответ на запрос НГС сообщили в мэрии Новосибирска, сославшись на городской департамент образования.

Недавно редакция рассказывала о том, что в школе на Никитина, 92 учительница останавливала детей на выходе из туалета и искала у них вейпы. Видео досмотра, на котором женщина прощупывала учеников, появилось в соцсетях.

— У директора школы № 32 Натальи Грековой запрошены документы. Проводится педагогическое расследования. Ситуация — на контроле департамента образования, — отметили в пресс-службе мэрии.

На этой неделе НГС писал о том, что в томской школе у ученика взорвался вейп — детей эвакуировали.

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