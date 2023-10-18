Учителя строгого режима: бывшим «тяжким» преступникам предложили работать в школах

Несмотря на то, что число авторов сократилось, документ на момент публикации всё еще значится на сайте Госдумы как внесенный, но (пока) не дошедший до предварительного рассмотрения.

В нем предлагается изменить педагогическую статью Трудового кодекса. Сейчас в ней говорится, что в школах могут преподавать ранее осужденные за преступления небольшой и средней тяжести (с погашенной судимостью). Но депутаты намерены пополнить рекрутинговую базу теми, кто отбыл срок за преступления тяжкие и особо тяжкие.