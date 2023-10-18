Учителя строгого режима: бывшим «тяжким» преступникам предложили работать в школах

За осужденных в России в последнее время взялись особенно крепко. Разрешили заключать контракт с Минобороны во время мобилизации и военного положения, позволили пользоваться планшетами и электронными книгами, а теперь намерены допустить их до образования. Законопроект с такой инициативой уже внесли в Госдуму. Причем учителями могут стать осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Но только если они «исправятся». Кого хотят пустить в школьные стены и чему они научат детей?
Украл? Выпил? К доске!
Идея отправить осужденных в школы принадлежит фигуристке Ирине Родниной, хоккеистам Владиславу Третьяку и Вячеславу Фетисову, профсоюзному деятелю советской закалки Валентине Пивненко. Во всяком случае, именно они значатся в числе авторов законопроекта, позволяющего осужденным заниматься педагогической и тренерской деятельностью. Поначалу в этот список входил еще телеведущий Петр Толстой, но вскоре после опубликования проекта попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина исключить его из числа авторов.
Несмотря на то, что число авторов сократилось, документ на момент публикации всё еще значится на сайте Госдумы как внесенный, но (пока) не дошедший до предварительного рассмотрения.
В нем предлагается изменить педагогическую статью Трудового кодекса. Сейчас в ней говорится, что в школах могут преподавать ранее осужденные за преступления небольшой и средней тяжести (с погашенной судимостью). Но депутаты намерены пополнить рекрутинговую базу теми, кто отбыл срок за преступления тяжкие и особо тяжкие.
Конечно, в школы пускать собираются не всех подряд бывших заключенных. Заявки от судимых за убийство, изнасилование и «преступления против семьи и несовершеннолетних» принимать не будут. Но в категорию тяжких и особо тяжких преступлений входят также посягательства против свободы (похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда), преступления в финансовой сфере, взяточничество, причинение тяжкого вреда здоровью, преступления, связанные с наркотиками и другие.
Cоискателям с погашенной судимостью предлагают дать десять лет на «исправление». Если за это время они вели себя «безупречно» и занимались активной общественной деятельностью, то, как говорится, добро пожаловать. Рассмотрение заявлений депутаты предлагают отдать на откуп комиссии по делам несовершеннолетних.
Возникает вопрос к соответствующему образованию экс-заключенных. И на него ответ есть: если бывший осужденный получил высшее образование, но оно не педагогическое, а комиссия одобрит его заявление, соискателя отправят на переподготовку.
Мы хотели уточнить нюансы у самих авторов законопроекта, но их помощники воздержались от комментариев.
Критика законопроекта
Пока депутаты воздерживались от комментариев и убирали свои имена из списка авторов, о законопроекте охотно высказались их коллеги. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что ей трудно объяснить мотивы появления этой инициативы, поскольку всё, что касается взаимоотношений с детьми, должно подвергаться особенно тщательному анализу.
— Педагогика — это сфера особенная. Считают, что после того, как для этих людей истек срок давности, они стали заниматься общественно полезной деятельностью, можно допустить их к детям? Срока давности в таком случае не существует, — подчеркнула Нина Останина.
Начальник правового управления Госдумы Роман Колачев отметил, что предложенные изменения не согласуются с той самой статьей Трудового кодекса, в которую предлагается внести изменения.
— Конституционный суд РФ указал, что положения ТК, предусматривающие бессрочный и безусловный запрет на занятие педагогической деятельностью для лиц, признанных виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях со снятой или погашенной судимостью, не могут рассматриваться как нарушающие конституционный принцип соразмерности, — добавил он в пояснении к законопроекту. — На современном этапе развития общества невозможно гарантировать надлежащее исправление лица, совершившего преступление, чтобы исключить возможность рецидива.
Нина Останина также обратила внимание на то, что в законопроекте хотят разрешить преподавать осужденным за тяжкие экономические преступления.
— Слишком много появилось осужденных по экономическим статьям — чиновников, министров, замминистров. Это разве повод вернуть их в социум? Мне кажется, это спекуляция на детской теме, дети — не та категория, где можно искупать свою вину, — заявила Останина.
А первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что окончательное решение по рассмотрению законопроекта будет приниматься только после публичных обсуждений, в которых должны принимать участие родители, эксперты и правоохранительные органы.
Где еще отметились авторы законопроекта
Петр Толстой приложил руку к законопроекту об уголовном наказании за оправдание и пропаганду экстремизма, стал одним из борцов с «наливайками», предлагающих установить дополнительные ограничения на продажу алкоголя, отметился и в поправках в законопроект о запрете смены пола.
Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов в Госдуме со спортом не связан. Он борется за чистоту Байкала, предлагая, в частности, запретить продажу пластиковых пакетов и одноразовой посуды на территории озера, противостоит отмыванию денег и выступает за традиционные сексуальные отношения.
А вот коллега Фетисова по хоккейной коробке Владислав Третьяк, заняв кресло в Госдуме, продолжил поддерживать спорт. В частности, в апреле прошлого года он стал соавтором законопроекта о праве госслужащих спортсменов получать деньги за спортивные успехи.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в Госдуме показала себя как депутат с широким кругозором. Она стала одним из соавторов законопроекта о «бэби-боксах», защищала детей от табачного дыма и предлагала установить ответственность за осуществление диверсионной деятельности.
Валентина Пивненко вместе с коллегами требовала оградить детей от табачного дыма и боролась с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Также она предлагала предоставить бесплатные участки золотоискателям — чтобы старатели могли получать часть земли или водоемов на три года, искали там золотой песок, сдавали золото «в уполномоченные пункты приема», а по истечении трех лет возвращали территории в первоначальный вид. Законопроект о «вольном приносе» обсуждается много лет и вызывает большие споры. На одной чаше весов — рабочие места, на другой — возможные злоупотребления и криминализация отрасли. Тем не менее сейчас документ находится на втором чтении в Госдуме.