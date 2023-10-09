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Волшебный колодец, белка из хвои и глазастые овощи: 17 шикарных поделок — что дети приносят в школы и детсады

Любуемся тем, что получилось у детей и их родителей

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Родители проявили максимум умения и фантазии

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С приходом осени у родителей добавляется забот — в школах и детских садах наступает пора конкурсов поделок. Из года в год читатели НГС радуют нас своим креативом. Смотрим, что им удалось сделать в этом году.

Изготовление осенней поделки — отличный повод провести время всей семьей и стать ближе.

— Делали совместно всей семьей. Дочке Маше 7 лет, — прислала видео в редакцию читательница НГС Юлия.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вся семья участвовала в создании этого шедевра

Видео: Юлия / Telegram

4-летнему Мише помогала семья

4-летнему Мише помогала семья

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У 5-летней Ясмины и ее мамы получилась очаровательная баба-яга

У 5-летней Ясмины и ее мамы получилась очаровательная баба-яга

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Франц Феликс, 9 лет. Делали с мамой вместе поделку в школу

Франц Феликс, 9 лет. Делали с мамой вместе поделку в школу

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Очень милая поделка мальчика Даниила

Очень милая поделка мальчика Даниила

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Очень интересно получилось!

Очень интересно получилось!

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Алексею 9 лет и он делал эту красоту сам

Алексею 9 лет и он делал эту красоту сам

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— Маше 4 года. Она составила букет сама, мама помогла только вырезать подставку из кабачка, — заверила читательница НГС

У Марии Ярковой получился очень яркий букет

У Марии Ярковой получился очень яркий букет

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Вместе с 5-летним Димой этот шикарный колодец делала вся семья

Вместе с 5-летним Димой этот шикарный колодец делала вся семья

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6-летней Насте помогала мама

6-летней Насте помогала мама

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3-летнему Егору тоже помогала мама

3-летнему Егору тоже помогала мама

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Вот такой грибочек у 4-летнего Мирона

Вот такой грибочек у 4-летнего Мирона

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Мама помогала 6-летней Еве

Мама помогала 6-летней Еве

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Поделка 4-летнего Ильи

Поделка 4-летнего Ильи

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Какие милые ежики получились!

Какие милые ежики получились!

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У Олеси получилась очень забавная корзинка

У Олеси получилась очень забавная корзинка

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У Саши получилась очень красивая сова! Ребенку 6 лет

У Саши получилась очень красивая сова! Ребенку 6 лет

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Совсем скоро нужно будет делать зимние поделки. Вдохновение можно искать вот в этой подборке.

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