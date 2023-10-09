Волшебный колодец, белка из хвои и глазастые овощи: 17 шикарных поделок — что дети приносят в школы и детсады

С приходом осени у родителей добавляется забот — в школах и детских садах наступает пора конкурсов поделок. Из года в год читатели НГС радуют нас своим креативом. Смотрим, что им удалось сделать в этом году.
Изготовление осенней поделки — отличный повод провести время всей семьей и стать ближе.
— Делали совместно всей семьей. Дочке Маше 7 лет, — прислала видео в редакцию читательница НГС Юлия.
— Маше 4 года. Она составила букет сама, мама помогла только вырезать подставку из кабачка, — заверила читательница НГС
Совсем скоро нужно будет делать зимние поделки. Вдохновение можно искать вот в этой подборке.