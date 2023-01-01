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Снеговики на горке и нахохлившиеся снегири: самые необычные зимние поделки новосибирских детей (родители помогали?)

Разглядываем красивые фото

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Новосибирцы постарались на славу!

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Для новосибирских родителей предновогодняя суета осложнялась дополнительными задачами — нужно было подготовить зимние поделки в детсады и школы.

Многие проявили фантазию, и получились настоящие произведения искусства.

Смотрим, что в этом году сделали новосибирцы с детьми к Новому году. При этом многие признались, что помогали в изготовлении шедевров своим детям. Но разве это плохо? Любуемся тем, что получилось.

Вот такая необычная елочка получилась

Вот такая необычная елочка получилась

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Очаровательный снеговик с елочкой от <nobr class="_">5-летней</nobr> Вероники

Очаровательный снеговик с елочкой от 5-летней Вероники

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Над этой поделкой трудились трое детей

Над этой поделкой трудились трое детей

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— Ребенку 6 лет. Коллективная работа с двумя старшими — 8 и 9 лет, — объяснила читательница НГС Марина.

У снеговиков на фото выше есть горка, а вот новосибирские дети остались без горок во дворах. Их запретили строить.

Очень атмосферная поделка

Очень атмосферная поделка

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Читательница призналась, что немного помогала <nobr class="_">6-летнему</nobr> ребенку делать эту композицию

Читательница призналась, что немного помогала 6-летнему ребенку делать эту композицию

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Очаровательные снегири

Очаровательные снегири

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— Ребенку 6 с половиной лет. Помогали делать, в интернете подсмотрели идею, — объяснила читательница НГС Юлия, которая сделала с ребенком снегирей.

Необычная композиция

Необычная композиция

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А вот так будет, если выключить свет

А вот так будет, если выключить свет

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Какая симпатичная елочка

Какая симпатичная елочка

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Очень харизматичный зайчик

Очень харизматичный зайчик

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Яркая композиция

Яркая композиция

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Осенние поделки, которые делали новосибирцы с детьми в прошлом сезоне, вы можете посмотреть здесь.

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