Снеговики на горке и нахохлившиеся снегири: самые необычные зимние поделки новосибирских детей (родители помогали?)

Для новосибирских родителей предновогодняя суета осложнялась дополнительными задачами — нужно было подготовить зимние поделки в детсады и школы.
Многие проявили фантазию, и получились настоящие произведения искусства.
Смотрим, что в этом году сделали новосибирцы с детьми к Новому году. При этом многие признались, что помогали в изготовлении шедевров своим детям. Но разве это плохо? Любуемся тем, что получилось.
— Ребенку 6 лет. Коллективная работа с двумя старшими — 8 и 9 лет, — объяснила читательница НГС Марина.
У снеговиков на фото выше есть горка, а вот новосибирские дети остались без горок во дворах. Их запретили строить.
— Ребенку 6 с половиной лет. Помогали делать, в интернете подсмотрели идею, — объяснила читательница НГС Юлия, которая сделала с ребенком снегирей.
Осенние поделки, которые делали новосибирцы с детьми в прошлом сезоне, вы можете посмотреть здесь.