Паучки и барышни: 14 красивых осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады (родители помогали?)

С начала сентября у многих новосибирцев с детьми добавилось забот — череда творческих конкурсов заставляет семьи браться за шишки, клей и цветную бумагу. И чаще всего на свет появляются настоящие шедевры. Конечно, самое ценное в этом — это время, которое вместе проводят взрослые и дети.

Полюбуемся вместе на то, что получилось у новосибирцев в этом поделочном сезоне!