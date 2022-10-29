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Паучки и барышни: 14 красивых осенних поделок — что дети приносят в школы и детсады (родители помогали?)

Смотрим, что получилось у новосибирцев и их талантливых детей

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От поделок новосибирцев просто невозможно оторвать взгляд!

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С начала сентября у многих новосибирцев с детьми добавилось забот — череда творческих конкурсов заставляет семьи браться за шишки, клей и цветную бумагу. И чаще всего на свет появляются настоящие шедевры. Конечно, самое ценное в этом — это время, которое вместе проводят взрослые и дети.

Полюбуемся вместе на то, что получилось у новосибирцев в этом поделочном сезоне!

Очень красивые поделки!

Очень красивые поделки!

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— Первая поделка «Амням на качеле» — Никита, 9 лет. Сын делал сам. Вторая «Ёжик на заготовках». Василиса, 4 года. Совместная работа ребенка и родителей, — объяснила читательница НГС Дарья.

Вот это тыковки!

Вот это тыковки!

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— У меня трое детей, одному годик и двое дошкольников ходят в сад, приходится каждый раз все поделки делать в двойном экземпляре. Раскрашивали тыквы акриловой краской, дети (одной 6, второму 4). Сами красили желтый фон на несколько слоев, а мордашки нашим миньонам мы рисовали уже вместе, — рассказала читательница НГС Жанна. — Они посещают дополнительные занятия по ИЗО, поэтому с красками и кисточкой справляются на ура! Стараемся участвовать во всех конкурсах садика, детям за это вручают грамоты и даже сладости.

У автора этой поделки получились очень забавные паучки

У автора этой поделки получились очень забавные паучки

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Очень эффектный павлин

Очень эффектный павлин

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Карета из тыквы получилась очаровательной, как и заяц из капусты

Карета из тыквы получилась очаровательной, как и заяц из капусты

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— Зайца делали в 1 классе, вторая поделка — 3 класс. Сейчас дочь уже в 6 классе. Делали всей семьей: я, муж, ребенок. Зайца проще было, с каретой повозились, — объяснила читательница НГС Евгения.

В работе много деталей

В работе много деталей

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— Таня — 5 лет. Делали всей семьей, но дети (еще старший сын, 8 лет) на всех этапах участвовали — и пластилин размазывали, и бумагу красили и клеили, и сортировали бобы и фасоль, и, конечно, самое интересное — выкладывали дорожки, — объяснила читательница НГС Ксения.

Вот такая барышня на качелях

Вот такая барышня на качелях

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Очень оригинальный дизайн

Очень оригинальный дизайн

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Иногда родители хранят поделки детей годами

Иногда родители хранят поделки детей годами

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— Дочери сейчас 9 лет, а эти поделки мы делали, когда ходили в детский сад, конечно, помогала, так как в воспитании очень важен этап совместного творчества ребенка и родителей, — отметила читательница НГС Инна.

Пауки явно пользуются популярностью среди детей

Пауки явно пользуются популярностью среди детей

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Поделка получилась очень яркой

Поделка получилась очень яркой

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Вот это птичка!

Вот это птичка!

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— Ребенку 9 лет. Помогали, конечно, но ей самой очень интересно делать поделки, — отметил читатель НГС Александр. — Нарисовали птицу, вырезали, оклеили семечками, сделали гнездо из желудей, украсили зеленью и, удалив из перепелиных яиц содержимое, приклеили на термоклей.

В прошлом году мы показывали традиционный парад школьных поделок, который часто носит имя «Праздник урожая». Читатели НГС поделились своим творчеством с детьми.

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