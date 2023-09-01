freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 6/10
usd 96.33
eur 104.94
СрочноНа 9 дней со смерти Пригожина позвали скрипача
Все новости
Все новости
Полезные тестыТест

Не читал, но осуждаю: проверьте, что вы помните из школьной литературы

Всего 11 вопросов расставят всё по своим местам

621

Главное — не только прочитать книгу, но понять ее и хорошенько запомнить

Поделиться

На этой неделе общественность всколыхнула новость о том, что из ЕГЭ по литературе убрали произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других писателей Золотого века. Рособрнадзор поспешил успокоить защитников русской словесности, мол, не переживайте, никого не исключали, они «могут быть использованы в части заданий», но машину литературной ярости было уже не остановить. В Сети даже появилась петиция против изменений. В то же время в ТАСС провели опрос, в котором 63% респондентов заявили, что ни Пушкин, ни Гоголь им в ЕГЭ по литературе не нужны. С другой стороны, стоит признаться, что редкий ученик читает весь список литературы, что дают в школе. Но давайте все-таки проверим, насколько литература — наше всё.

По теме

ТестШколаЗнанияШкольные знанияЛитератураУчебаУрокиЕГЭ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter