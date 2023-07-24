«Мечтаю стать врачом»: девочка из далекого села получила 296 баллов за три ЕГЭ — как ей это удалось

Ирина Снигирева стала одной из немногих, кто сразу несколько ЕГЭ сдал на 100 баллов. Но если большинство ребят учатся в больших школах крупных городов, то Ира — одна из 15 выпускников этого года в единственной школе села Коса на севере Прикамья. Два ЕГЭ — по русскому и химии — она сдала на 100 баллов, за экзамен по биологии получила 96 баллов. Наши коллеги из 59.RU съездили к мультистобалльнице из глубинки, чтобы посмотреть, как она живет, узнать ее секреты подготовки и сходить в школу, где учат таких детей. Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

