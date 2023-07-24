«Мечтаю стать врачом»: девочка из далекого села получила 296 баллов за три ЕГЭ — как ей это удалось

Ирина Снигирева стала одной из немногих, кто сразу несколько ЕГЭ сдал на 100 баллов. Но если большинство ребят учатся в больших школах крупных городов, то Ира — одна из 15 выпускников этого года в единственной школе села Коса на севере Прикамья. Два ЕГЭ — по русскому и химии — она сдала на 100 баллов, за экзамен по биологии получила 96 баллов. Наши коллеги из 59.RU съездили к мультистобалльнице из глубинки, чтобы посмотреть, как она живет, узнать ее секреты подготовки и сходить в школу, где учат таких детей. Подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Семья у Ирины многодетная, родители воспитали пятерых детей. Мама работает младшим воспитателем, папа — бывший преподаватель автодела, сейчас пенсионер.
Ирина рассказала, что к ЕГЭ готовилась весь учебный год. Сразу выбрала биологию и химию, потому что планирует поступать в медицинский вуз. Девочка признается, что сидела за учебниками по два часа — по будням, в выходные — по три-четыре часа. Дополнительно занималась в онлайн-школе. Все девять месяцев Ирина старалась не только сидеть за книгами, но и встречаться с друзьями, играть новые мелодии на фортепиано, просто отдыхать с семьей. А перед экзаменами делала день тишины, то есть отдыхала от конспектов.
Мультистобалльница советует: чтобы получить «сотку», нужно грамотно распорядиться своим временем и силами.
— Не пренебрегать сном, потому что отдых — это очень важно, — говорит Ирина. — И не откладывайте надолго подготовку. Можно сидеть за занятиями понемногу, но часто. Так лучше усваивается информация.
Врачом Ирина мечтает стать с восьмого класса.
— Профессия интересная! Как устроено человеческое тело, как его можно лечить — это интересно, — говорит девушка. — Конкретную специальность я выберу, когда уже буду учиться.
Документы Ирина подала в пять вузов, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.