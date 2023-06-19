Успейте подать: когда в вузах Новосибирска начнется приемная кампания

В Новосибирске в университетах завтра, 20 июня, начинается приемная кампания. Во вторник абитуриенты смогут подавать документы на обучение. Об этом сообщили на сайтах университетов города.
Сегодня, 19 июня, в Доме культуры железнодорожников с 12 до 16 часов вузы будут рассказывать о направлениях для поступления студентам.
Как отмечается на сайте НГУ, для иностранных граждан и лиц без гражданства прием документов начался 1 марта. Прием документов начинается независимо от срока сдачи и поступления результатов ЕГЭ. Завершится прием документов 7 июля — для поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний (направление «журналистика»), 10 июля — для поступающих по результатам вступительных испытаний, которые проводит университет. 25 июля — для поступающих в рамках контрольных цифр ЕГЭ и 20 августа — для очно-заочной формы обучения и для тех, кто будет платить за обучение.
В НГТУ НЭТИ уже начался прием для тех, кто поступает на заочную, очно-заочную формы обучения и на контрактные места. Прием для очной формы начнется завтра, 20 июня.
На прошлой неделе опубликовали рейтинг университетов России. В топ-100 попали несколько вузов Новосибирска.