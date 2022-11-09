Чудо в небе. Мальчику из детдома устроили сюрприз на борту самолета — трогательное видео

— Они мне говорят, что легче пойти на автомеханика, на что-то, связанное с деревом, с металлом, но это мне не нравится, — рассказывает Рубен. — Не то чтобы мне как-то лень работать руками или уделять свое время делу. Мне это просто не по душе. А сам я очень хочу стать бортпроводником. Когда я был маленьким, посмотрел одно кино. Там был главным героем бармен, который влюбился в стюардессу. И она привела его на борт самолета. И когда я первый раз полетел на самолете в Москву, я не боялся, не вжимался в кресло, мне, наоборот, весь этот необычный мир был очень интересен.