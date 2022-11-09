Чудо в небе. Мальчику из детдома устроили сюрприз на борту самолета — трогательное видео
Рубен мечтает стать бортпроводником, хотя взрослые просят его выбрать профессию попроще — например, пойти в автомеханики
15-летнему подростку из Красноярска помогли исполнить мечту, к которой он шел с самого детства.
Рубен воспитывается в детском доме. Мальчик признается, что хорошим поведением и успеваемостью не выделяется. После девятого класса учителя и сотрудники детдома настоятельно рекомендовали ему освоить земную, рабочую специальность — стать, например, автомехаником или сварщиком.
— Они мне говорят, что легче пойти на автомеханика, на что-то, связанное с деревом, с металлом, но это мне не нравится, — рассказывает Рубен. — Не то чтобы мне как-то лень работать руками или уделять свое время делу. Мне это просто не по душе. А сам я очень хочу стать бортпроводником. Когда я был маленьким, посмотрел одно кино. Там был главным героем бармен, который влюбился в стюардессу. И она привела его на борт самолета. И когда я первый раз полетел на самолете в Москву, я не боялся, не вжимался в кресло, мне, наоборот, весь этот необычный мир был очень интересен.
О мечте Рубена узнали в благотворительном фонде. Сотрудники организовали для него экскурсию на борт самолета и дали возможность попробовать себя в роли бортпроводника.
Как это было — смотрите в трогательном видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Я просто увидела, что Рубен — очень классный парень, который не хочет мириться с обстоятельствами и готов побороться за свое будущее. Мы с моими коллегами просто решили показать и доказать ему одну вещь: неважно, что говорят люди. Важно то, что ты веришь в себя. И что всё реально и всё возможно, — объяснила нашим коллегам из NGS24.RU куратор программы «Детям пора домой» Наталья Катунина.