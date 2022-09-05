«Снимают то учителей, то одноклассников»: как новосибирские мамы относятся к запрету телефонов в школе

Ольга Попугаева, у которой дочь учится в 6 классе, относится к решению положительно.

— Забирать телефоны надо, все перемены не отрываются от гаджетов, общаться друг с другом не умеют. Снимают то учителей, то одноклассников. У меня дочь учится в 6 классе, но у нее телефона нет, только дома, — рассказала Ольга.

Марина, у которой в школе учится 15-летняя дочь, считает, что не стоит сравнивать прошлое и будущее — времена сейчас другие.

— Не нужно говорить: «вот мы раньше». Сегодня — это не раньше. То теракты, то захваты, то еще какая напасть. Время совершенно другое. Мне, например, нужна связь с моей дочерью — проблемы у нее со здоровьем. Иногда возникает головокружение. В игрушки в телефоне она не играет, звонит в случае необходимости только. Несколько раз за учебный год забираю ее из школы по звонку. Мне важно знать, что у меня есть связь с ребенком, что могу написать ей или позвонить на перемене. Все зависит от культуры и воспитания детей: сидят они в телефоне на уроке или нет, — поделилась Марина.