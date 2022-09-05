«Снимают то учителей, то одноклассников»: как новосибирские мамы относятся к запрету телефонов в школе
НГС поговорил с жителями Новосибирска и узнал их мнение насчет запрета
В России Министерство просвещения запретило использование телефонов на уроках в школах. Пока реализация этого нововведения не всем понятна, но у родителей уже появилось свое мнение по этому поводу. НГС поговорил с мамами новосибирских школьников, чтобы выяснить, как они относятся к запрету.
Некоторые читательницы сообщили, что такой запрет уже был в школах Новосибирска. Так, например, рассказала мать одного из новосибирских школьников Елена Фомичева.
— Утром дети приносят телефоны классному руководителю в специальный шкафчик, после уроков получают обратно. Учебный процесс не страдает, дети общаются на переменах. А как иначе? В телефоне можно посидеть и после школы. Запрет телефонов в учебное время поможет детям хорошо усваивать программу, а преподавателям — доносить ее до ребят, — рассказала Елена.
Ольга Попугаева, у которой дочь учится в 6 классе, относится к решению положительно.
— Забирать телефоны надо, все перемены не отрываются от гаджетов, общаться друг с другом не умеют. Снимают то учителей, то одноклассников. У меня дочь учится в 6 классе, но у нее телефона нет, только дома, — рассказала Ольга.
Марина, у которой в школе учится
— Не нужно говорить: «вот мы раньше». Сегодня — это не раньше. То теракты, то захваты, то еще какая напасть. Время совершенно другое. Мне, например, нужна связь с моей дочерью — проблемы у нее со здоровьем. Иногда возникает головокружение. В игрушки в телефоне она не играет, звонит в случае необходимости только. Несколько раз за учебный год забираю ее из школы по звонку. Мне важно знать, что у меня есть связь с ребенком, что могу написать ей или позвонить на перемене. Все зависит от культуры и воспитания детей: сидят они в телефоне на уроке или нет, — поделилась Марина.
Проблемы со здоровьем ребенка волнуют и местную жительницу Елену.
— У меня ребенок-диабетик, за ее сахарами я слежу удаленно из дома, главное условие — телефон должен быть всегда рядом, и пару раз за прошедший год приходилось звонить ей посреди урока, так как сахар падал и нужно было срочно что-то съесть. Учителю звонить? Не факт, что она возьмет трубку, и отвлекать от урока не очень хочется, — поделилась Елена.
У сибирячки дочь ходит во 2 класс, и если будет официальный запрет, то маме придется договариваться со школой. На сегодняшний день телефон у ее ребенка никто не забирал.
Учитель биологии из Новосибирска — Алла Сергеевна относится к новому распоряжению с непониманием.
— Непонятна реализация этого запрета. Так-то во всех школах внутренним распоряжением директора всегда был запрет на использование телефона во время уроков. Их если и достают, то очень хорошо скрывают. Будут выдавать сейф-боксы в каждый класс? — рассуждает учительница биологии.
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