Почему ребенок плохо учится? 3 ошибки, которые совершают многие родители (проверьте себя)

Важно заинтересовать, а не заставить. Родители часто говорят: «Ты должен учиться, чтобы стать взрослым, должен быть умным» — и повторяют это слово «должен» из предложения в предложение. Ребенок никому ничего не должен. Такие установки негативно влияют на мотивацию к учебе.



Также родители часто говорят: «Не будешь учиться — станешь грузчиком», «Не получишь высшего образования — будет мало денег». Таким образом родители начинают навязывать детям собственные комплексы. Такие фразы лучше говорить в другой тональности, объяснять, что если они будут хорошо учиться, то у них будет больше возможностей, больше способностей, про которые они пока не знают.