Почему ребенок плохо учится? 3 ошибки, которые совершают многие родители (проверьте себя)
Психолог рассказал, как вызвать у детей интерес к учебе. Публикуем простые советы
Этим летом мы много рассказывали про умных школьников — например, про двойняшек Настю и Лёню, которые окончили школу с двумя медалями, а также про сына футболиста, который бросил спорт и стал мультистобалльником. Но что делать, если ваш ребенок не горит учебой? Об этом мы поговорили с клиническим психологом Романом Лобастовым. Он рассказал про главные ошибки родителей и дал простые советы, как сформировать интерес к учебе.
Почему ребенок плохо учится?
Ученикам младших классов, по словам Романа Лобастова, трудно контролировать собственное поведение — им хочется играть, гулять, а не штудировать учебники. Поэтому мотивацию к учебе нужно представить в виде игры. Важно, чтобы ребенку было интересно.
У старшеклассников помимо учебы появляется много личных забот и проблем — в 15–16 лет им больше интересно общение с друзьями, противоположным полом. Здесь важен мягкий контроль со стороны родителей — без внимания и доверительной дистанции оставлять подростков нельзя.
Некоторые дети постоянно придумывают причины, чтобы остаться дома. То у него живот болит, то голова. А врачи разводят руками: «Всё хорошо». Если со здоровьем у ребенка действительно всё в порядке, то, возможно, стоит навестить психолога. Есть вероятность, что ребенок столкнулся с угрожающей или тревожной ситуацией, с которой не может справиться самостоятельно. Это могут быть отношения как в семье, так и в классе.
Три самые частые ошибки, которые совершают родители
1. Постоянно повторяют ребенку, что он должен учиться.
Важно заинтересовать, а не заставить. Родители часто говорят: «Ты должен учиться, чтобы стать взрослым, должен быть умным» — и повторяют это слово «должен» из предложения в предложение. Ребенок никому ничего не должен. Такие установки негативно влияют на мотивацию к учебе.
Также родители часто говорят: «Не будешь учиться — станешь грузчиком», «Не получишь высшего образования — будет мало денег». Таким образом родители начинают навязывать детям собственные комплексы. Такие фразы лучше говорить в другой тональности, объяснять, что если они будут хорошо учиться, то у них будет больше возможностей, больше способностей, про которые они пока не знают.
2. Требуют слишком много.
Родители иногда перегружают детей разной деятельностью, как будто хотят вырастить универсального солдата. Мол, ты должен уметь танцевать, лепить, рисовать, показывать хорошие результаты в учебе и ко всему прочему еще быть спортсменом. В результате ребенок даже не понимает, зачем всё это нужно, и со временем возникает конфликт.
Иногда слишком большая загруженность приводит к астении — состоянию, при котором дети спят на ходу. Детский организм не справляется. Ребенок начинает «клевать носом» на уроках, ему сложно воспринимать новую информацию, у него снижается настроение и постепенно формируется апатия к любой активной деятельности.
3. Проецируют свои проблемы на ребенка.
Детские психологи часто описывают такой феномен, как синдром Мюнхгаузена. Родители не могут самостоятельно разрешить собственные переживания, проблемы и в какой-то момент начинают проецировать всё это на ребенка. Возникает замкнутый круг.
Например, представьте маму, которая чересчур сильно опекает ребенка, сдувает с него пылинки, при малейшем чихе водит по врачам. Мама видит в этой заботе свою миссию. Раньше у нее было много проблем, жизнь была скучной, а ребенок привнес некий смысл. Ей хочется оберегать его, защищать, сделать так, чтобы он не болел. Но на самом деле мама с гиперопекой наоборот создает атмосферу, чтобы ребенок часто болел.
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