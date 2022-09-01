«Я только за решеткой начала понимать физику и химию»: 40-летние ученицы в красноярской исправительной колонии отметили День знаний

— Сейчас ситуация с образованностью заключенных стала немного лучше. Мы хотя бы закрыли начальную школу! Как-то в один год у нас набралось целых 4 первых класса с ученицами, которые не умели ни читать, ни писать. В основном это были женщины одной национальности средних лет или даже старшего возраста. Они считали, что эти знания им уже не нужны. С огромным трудом мы дали школьницам азы образования, сейчас эти женщины у нас идут уже в шестой класс, — рассказала директор школы при колонии Елена Осит.