«Я только за решеткой начала понимать физику и химию»:
40-летние ученицы в красноярской исправительной колонии отметили День знаний
Некоторые из них вообще не умели читать и писать, а сейчас сели за парту
Более 1300 заключенных в Красноярском крае тоже сели за парты 1 сентября. В Красноярской женской исправительной колонии
— Сейчас ситуация с образованностью заключенных стала немного лучше. Мы хотя бы закрыли начальную школу! Как-то в один год у нас набралось целых 4 первых класса с ученицами, которые не умели ни читать, ни писать. В основном это были женщины одной национальности средних лет или даже старшего возраста. Они считали, что эти знания им уже не нужны. С огромным трудом мы дали школьницам азы образования, сейчас эти женщины у нас идут уже в шестой класс, — рассказала директор школы при колонии Елена Осит.
В школе
— К нам попадает очень мало женщин, у которых на свободе было всё хорошо. Многие из неблагополучных семей, у них не было заботливых родителей, которые подсаживали их на первую ступеньку. Некоторые рано пошли работать, чтобы прокормить младших братьев и сестер. Естественно, им сложно было адаптироваться в этой жизни. А сверх этого они получили огромный отрицательный опыт в своей преступной деятельности, у них психика уже нарушена, поэтому с ними сложнее работать и находить общий язык. Только добротой и терпением можно найти подход, — объясняет директор.
— У меня здесь любимый предмет — физика. Я раньше в обычной школе физику и химию вообще не понимала, только здесь разобралась. Оказалось, очень интересные предметы, даже сейчас самой хочется в библиотеку прийти, книжку взять, — рассказывает
Как отметили 1 Сентября в колонии и почему школьницы за решеткой так полюбили учиться — показываем и рассказываем в нашем видеосюжете. Также сегодня опубликуем фоторепортаж с необычного Дня знаний за решеткой.