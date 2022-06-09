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Когда появятся результаты ЕГЭ для новосибирских выпускников? Публикуем график

В каждом регионе результаты могут появиться чуть раньше, чем по официальным данным

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Позже всего появятся результаты ЕГЭ по информатике

Позже всего появятся результаты ЕГЭ по информатике

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Первые результаты ЕГЭ по русскому языку для выпускников, в том числе из Новосибирска, будут опубликованы не позднее 17 июня. График публикации результатов составляет федеральный Рособрнадзор для всех регионов страны.

В официальном графике указаны даты объявления результатов экзаменов. При этом в каждом регионе график может немного отличаться. Но результаты должны быть опубликованы не позже официальной даты.

Например, официально результаты по литературе, химии и географии должны были опубликовать не позднее 10 июня, но в Новосибирской области они появились 8 июня.

Следить за публикацией результатов в Новосибирской области можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Федеральный график обработки экзаменов в 2022 году выглядит следующим образом:

  • Результаты по русскому языку должны появится не позднее 17 июня;
  • По базовой и профильной математике — не позднее 20 июня;
  • По истории и физике — не позднее 22 июня;
  • По обществознанию — не позднее 24 июня;
  • По биологии — не позднее 29 июня;
  • По иностранным языкам — не позднее 4 июля;
  • По информатике и ИКТ — не позднее 4 июля для тех, кто сдаст экзамен 20 июня, и не позднее 6 июля для тех, кто сдаст 21-го.

Те, кто сдавал ЕГЭ в резервные дни, получат результаты позже. По русскому языку это будет 7 июля, по географии и литературе — 8 июля, по инязу — 13 июля, по математике — 11 июля, по биологии, информатике, химии обществознанию, истории и физике — 13 июля.

В этом году ЕГЭ по русскому языку в Новосибирской области сдают 14 489 человек, базовую математику — 8234, профильную — 6258 выпускников. Самым редким экзаменом в этом году стал испанский язык: ЕГЭ по этому предмету напишут лишь 2 человека. Самый популярный предмет по выбору — обществознание.

Если вы хотите узнать, с какими заданиями сталкиваются ученики на госэкзамене, то пройдите наш тест с заданиями ЕГЭ разных лет.

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