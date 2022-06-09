Когда появятся результаты ЕГЭ для новосибирских выпускников? Публикуем график
В каждом регионе результаты могут появиться чуть раньше, чем по официальным данным
Первые результаты ЕГЭ по русскому языку для выпускников, в том числе из Новосибирска, будут опубликованы не позднее
В официальном графике указаны даты объявления результатов экзаменов. При этом в каждом регионе график может немного отличаться. Но результаты должны быть опубликованы не позже официальной даты.
Например, официально результаты по литературе, химии и географии должны были опубликовать не позднее
Следить за публикацией результатов в Новосибирской области можно на сайте Новосибирского института мониторинга и развития образования.
Федеральный график обработки экзаменов в
- Результаты по русскому языку должны появится не позднее
17 июня;
- По базовой и профильной математике — не позднее
20 июня;
- По истории и физике — не позднее
22 июня;
- По обществознанию — не позднее
24 июня;
- По биологии — не позднее
29 июня;
- По иностранным языкам — не позднее
4 июля;
- По информатике и ИКТ — не позднее
4 июлядля тех, кто сдаст экзамен 20 июня, и не позднее 6 июля для тех, кто сдаст 21-го.
Те, кто сдавал ЕГЭ в резервные дни, получат результаты позже. По русскому языку это будет
В этом году ЕГЭ по русскому языку в Новосибирской области сдают
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