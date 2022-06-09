Когда появятся результаты ЕГЭ для новосибирских выпускников? Публикуем график

Первые результаты ЕГЭ по русскому языку для выпускников, в том числе из Новосибирска, будут опубликованы не позднее 17 июня . График публикации результатов составляет федеральный Рособрнадзор для всех регионов страны.

В официальном графике указаны даты объявления результатов экзаменов. При этом в каждом регионе график может немного отличаться. Но результаты должны быть опубликованы не позже официальной даты.