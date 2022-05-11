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Два новосибирских школьника решили сдавать ЕГЭ по испанскому языку

Обязательный экзамен по русскому собираются сдавать 14 489 человек

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Основной этап ЕГЭ начнется 26 мая

Основной этап ЕГЭ начнется 26 мая

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В Новосибирской области в этом году самым популярным предметом по выбору на Едином Государственном экзамене стало обществознание. Реже всего выпускники выбирают испанский язык.

Русский язык в этом году сдают 14 489 человек, среди них есть выпускники прошлых лет. Экзамен по профильной математике, которая нужна для поступления на некоторые специальности, собираются писать 6258 человек, базовую — 8234.

— Самый популярный предмет по выбору — обществознание, его будут сдавать 7363 человека. За ним следует профильная математика, информатика, история, биология и физика. Если не брать иностранные языки, самые редкие предметы — география и литература, — сообщил НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

ЕГЭ по английскому языку собираются писать 1713 человек, по немецкому — 18, французскому — 17, китайскому — 9, испанскому — 2.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ в Новосибирской области прошел с 21 марта до 18 апреля. Основной этап начнется 26 мая — выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. НГС собрал в инструкции ответы на самые популярные вопросы об экзамене.

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