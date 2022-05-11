Как в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ. Отвечаем на самые актуальные вопросы и публикуем расписание
Основной период единого госэкзамена начнется
Первый экзамен основного периода начнется
1
В какие дни будет ЕГЭ?
ЕГЭ в этом году пройдет в два этапа. Основной — с
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2
ЕГЭ надо сдавать всем?
В прошлые пандемийные годы, напомним, ЕГЭ не был обязательным. Его сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. В этом году госэкзамены по русскому языку и математике сдают все, так как они являются обязательными для получения аттестата. И по необходимости выпускники сдают те предметы, которые нужны для поступления в высшее учебное заведение, объяснили в Региональном центре оценки качества и информатизации образования.
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3
Как будет проходить ЕГЭ?
Экзамены пройдут очно, в этом году сохраняются лишь несколько коронавирусных ограничений. Так, для безопасности участников ЕГЭ и организаторов в пунктах проведения экзаменов принимаются следующие меры:
- уборка помещений с применением дезинфицирующих средств;
- маски для организаторов и наблюдателей;
- проверка температуры на входе;
- наличие антисептиков;
- питьевой режим с использованием одноразовой посуды.
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4
Где узнать результаты ЕГЭ?
Результаты экзаменов выпускники могут узнать на портале госуслуг. Получить их можно, авторизовавшись на этом ресурсе и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение «Госуслуги».
По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ.
Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.
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5
Пересдача будет?
В этому году пересдать можно только ЕГЭ по русскому языку и математике. Пересдача пройдет в дополнительный период в сентябре. Все остальные предметы можно пересдать только через год.
Важное уточнение: участники, которые удалены с экзамена, могут пересдать его только в следующем году.
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