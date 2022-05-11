Как в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ. Отвечаем на самые актуальные вопросы и публикуем расписание

Результаты экзаменов выпускники могут узнать на портале госуслуг. Получить их можно, авторизовавшись на этом ресурсе и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение «Госуслуги».



По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ.



Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.

