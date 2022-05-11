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Как в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ. Отвечаем на самые актуальные вопросы и публикуем расписание
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Как в этом году школьники будут сдавать ЕГЭ. Отвечаем на самые актуальные вопросы и публикуем расписание

Основной период единого госэкзамена начнется 26 мая

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ЕГЭ в этом году начнется <nobr class="_">26 мая</nobr> с экзаменов по географии, литературе и химии

ЕГЭ в этом году начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии

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Первый экзамен основного периода начнется 26 мая, в этот день у одиннадцатиклассников проверят знания географии, литературы, химии. В простых карточках отвечаем на вопросы, связанные с ЕГЭ, и публикуем расписание.

1

В какие дни будет ЕГЭ?

ЕГЭ в этом году пройдет в два этапа. Основной — с 26 мая по 21 июня. С 23 июня по 2 июля — резервные дни. На дополнительный этап заложены три дня: 5, 8, 20 сентября.

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2

ЕГЭ надо сдавать всем?

В прошлые пандемийные годы, напомним, ЕГЭ не был обязательным. Его сдавали только те ученики, которые собирались поступать в вуз. В этом году госэкзамены по русскому языку и математике сдают все, так как они являются обязательными для получения аттестата. И по необходимости выпускники сдают те предметы, которые нужны для поступления в высшее учебное заведение, объяснили в Региональном центре оценки качества и информатизации образования.

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3

Как будет проходить ЕГЭ?

Экзамены пройдут очно, в этом году сохраняются лишь несколько коронавирусных ограничений. Так, для безопасности участников ЕГЭ и организаторов в пунктах проведения экзаменов принимаются следующие меры:

  • уборка помещений с применением дезинфицирующих средств;
  • маски для организаторов и наблюдателей;
  • проверка температуры на входе;
  • наличие антисептиков;
  • питьевой режим с использованием одноразовой посуды.

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4

Где узнать результаты ЕГЭ?

Результаты экзаменов выпускники могут узнать на портале госуслуг. Получить их можно, авторизовавшись на этом ресурсе и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение «Госуслуги».

По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ.

Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора.

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5

Пересдача будет?

В этому году пересдать можно только ЕГЭ по русскому языку и математике. Пересдача пройдет в дополнительный период в сентябре. Все остальные предметы можно пересдать только через год.

Важное уточнение: участники, которые удалены с экзамена, могут пересдать его только в следующем году.

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