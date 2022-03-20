В Новосибирске стартует ЕГЭ: сколько человек и какие предметы будут сдавать с 21 марта

В Новосибирской области с 21 марта стартует досрочный период проведения ЕГЭ. Он продлится до 18 апреля.
— В досрочном периоде примут участие 300 человек, — поделился цифрами с корреспондентом НГС директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев. — В основном это выпускники прошлых лет. Зарегистрировались по всем предметам. Массово сдают русский язык — примерно 53% участников, математику профильного уровня — 36%, на третьем месте обществознание.
Досрочный период будет проходить в двух пунктах — гимназии
— Досрочный период пройдет по новой технологии. Передача экзаменационных материалов будет производиться по сети по защищенным каналам связи, а не с помощью дисков, как было раньше. Также сканирование экзаменационных материалов будет прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов, — добавил специалист.
Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля. На данный момент зарегистрировано около 16 тысяч человек. Будет также дополнительный период осенью — с 5 по 20 сентября.
Школьники на этой неделе в Новосибирской области ушли на каникулы. Они продлятся неделю.