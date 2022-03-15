Стали известны даты весенних каникул в Новосибирской области

В Новосибирской области весенние каникулы начнутся в школах в период с 18 по 21 марта и продлятся неделю. Об этом сообщило региональное министерство образования.
— В разных школах графики могут отличаться, в основном с 18 по 21 марта. А точную дату лучше узнать у классного руководителя. Желаем успешного окончания четверти, и начинайте планировать интересный отдых — куда пойдёте, чем будете заниматься, дни пролетят быстро! — написали в официальной группе министерства образования Новосибирской области во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в одной из школ Новосибирска первоклассникам продлили учебный год.