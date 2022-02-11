В одной из школ Новосибирска первоклассникам продлили учебный год

В школе
— Классный руководитель написал в чат, что учиться дети будут до 31 мая, хотя вроде бы у первоклашек учебный год должен был завершаться
В сообщении говорится, что ученики первых классов выходят на учебу в понедельник, 14 февраля.
— Для учеников
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил НГС, что данная ситуация абсолютно законна.
— Они имеют право в зависимости от ситуации каникулами маневрировать. Здесь добавить, там убавить. Это абсолютно для школы нормальная ситуация. Школа ничего не нарушала, она действовала абсолютно правомерно, — сказал министр.
Он также уточнил, что даты проведения каникул сейчас определяются школами и их учебным планом.
Сегодня стало известно, что для учеников