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В одной из школ Новосибирска первоклассникам продлили учебный год

Дети будут учиться до 31 мая

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Первоклассники две недели находились на внеплановых каникулах

Первоклассники две недели находились на внеплановых каникулах

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В школе № 213, расположенной в Первомайском районе Новосибирска, первоклассникам продлили учебный год. Об этом в редакцию НГС написала читательница.

— Классный руководитель написал в чат, что учиться дети будут до 31 мая, хотя вроде бы у первоклашек учебный год должен был завершаться 24-го или 25-го числа, — сообщила она.

В сообщении говорится, что ученики первых классов выходят на учебу в понедельник, 14 февраля.

— Для учеников 1-х классов учебный год продлен до 31 мая, — пишет педагог.

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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук объяснил НГС, что данная ситуация абсолютно законна.

— Они имеют право в зависимости от ситуации каникулами маневрировать. Здесь добавить, там убавить. Это абсолютно для школы нормальная ситуация. Школа ничего не нарушала, она действовала абсолютно правомерно, — сказал министр.

Он также уточнил, что даты проведения каникул сейчас определяются школами и их учебным планом.

Сегодня стало известно, что для учеников 5–8-х классов на неделю продлили дистанционное обучение. При этом ученики первых классов, которые две недели находились на внеплановых каникулах, выйдут на учебу очно.

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