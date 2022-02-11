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СрочноДля школьников продлили дистант
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Дистант для школьников продлили в Новосибирской области, но не для всех

Рассказываем, кто будет учиться очно

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Льготникам продолжат выдавать сухпайки

Льготникам продолжат выдавать сухпайки

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В Новосибирской области дистант продлили еще на одну неделю, но не для всех классов. Решение принято сегодня, 11 февраля. Об этом корреспонденту НГС сообщил информированный источник в сфере образования.

На очное обучение с понедельника, 14 февраля, выходят 1, 9 и 10-е классы, продолжают очно учиться и 2–4-е классы, 11-й класс. На дистанте еще на неделю остаются 5–8-е классы.

Окончательное решение по поводу 5–8-х классов будет приниматься в следующую пятницу.

Новосибирцы сейчас получают продуктовые наборы на школьников, которые находятся на дистанте. Их выдают только льготникам. Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Список рекомендованных продуктов редакции в мэрии предоставили еще на прошлой неделе. Его можно посмотреть здесь.

В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.

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