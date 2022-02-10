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«Лучше, чем дырка от бублика»: школьники получают сухпайки — есть скудные и внушительные. Смотрим фото

Дистант длится уже почти две недели

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Мнения о наборах среди новосибирцев разделились

Мнения о наборах среди новосибирцев разделились

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Новосибирцы получают продуктовые наборы на школьников, которые сейчас находятся на дистанте. Их выдают только льготникам.

Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Читатели НГС сделали фото сухпайков, которые им выдали в школах.

Список рекомендованных продуктов редакции в мэрии предоставили еще на прошлой неделе. Его можно посмотреть здесь. На закупку наборов потратили 15,5 миллионов рублей. Их состав отличается для двух категорий. Для школьников из многодетных и малоимущих семей сухпаек стоит — 600–800 рублей, для детей-инвалидов он дороже и больше — 1230–1400 рублей.

Сухпаек из школы <nobr class="_">№ 182</nobr>

Сухпаек из школы № 182

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— Получили сухпаек в школе № 182. Получаем как многодетные, однозначно этих продуктов не хватит даже на неделю на обеды. Очень скудный сухпаек в этот раз, — недовольна читательница НГС.

Эти продукты выдали в школе <nobr class="_">№ 80</nobr>

Эти продукты выдали в школе № 80

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— Хоть что-то, чем дырку от бублика, — отметила читательница НГС.

Внушительный набор в школе <nobr class="_">№ 58</nobr>

Внушительный набор в школе № 58

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Сухпаек из школы <nobr class="_">№ 22</nobr>

Сухпаек из школы № 22

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— В школе № 22 выдали. Да кушать-то, честно говоря, в этом наборе нечего. Позорище какое-то. Лучше бы не выдавали вообще, — негодует читательница НГС

— Нормальный сухпай, всё нужное, всё пригодится. Спасибо, — прислала фото читательница. Она не уточнила номер школы

— Нормальный сухпай, всё нужное, всё пригодится. Спасибо, — прислала фото читательница. Она не уточнила номер школы

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Сухпаек из школы <nobr class="_">№ 217</nobr>

Сухпаек из школы № 217

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— Получили сухпаек на школьника в школе № 217. В целом неплохо, самое необходимое есть. В набор даже положили сок, обычно в школе его не дают детям во время обеда. Дети обрадовались. Срок годности у продуктов хороший.

Такой внушительный пакет выдали в школе <nobr class="_">№ 128</nobr>

Такой внушительный пакет выдали в школе № 128

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— Набор получили сегодня. Наборы намного лучше, чем были 2 года назад. Без лишних изысков, всё самое необходимое, — отметила другая читательница НГС

Школьники находятся на дистанционном обучении как минимум до 13 февраля. Решение о продлении или отмене дистанционного обучения в Новосибирской области примут завтра, 11 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона. Массовый дистант может быть продлен еще на неделю. Такое развитие ранее не исключал министр образования региона.

В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.

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