«Лучше, чем дырка от бублика»: школьники получают сухпайки — есть скудные и внушительные. Смотрим фото

Новосибирцы получают продуктовые наборы на школьников, которые сейчас находятся на дистанте. Их выдают только льготникам.

Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Читатели НГС сделали фото сухпайков, которые им выдали в школах.

Список рекомендованных продуктов редакции в мэрии предоставили еще на прошлой неделе. Его можно посмотреть здесь. На закупку наборов потратили 15,5 миллионов рублей. Их состав отличается для двух категорий. Для школьников из многодетных и малоимущих семей сухпаек стоит — 600–800 рублей, для детей-инвалидов он дороже и больше — 1230–1400 рублей.