«Лучше, чем дырка от бублика»: школьники получают сухпайки — есть скудные и внушительные. Смотрим фото

Новосибирцы получают продуктовые наборы на школьников, которые сейчас находятся на дистанте. Их выдают только льготникам.
Мнения родителей о сухпайках разделились. Кто-то возмущается скудностью наборов, а кто-то благодарен за продукты. Читатели НГС сделали фото сухпайков, которые им выдали в школах.
Список рекомендованных продуктов редакции в мэрии предоставили еще на прошлой неделе. Его можно посмотреть здесь. На закупку наборов потратили 15,5 миллионов рублей. Их состав отличается для двух категорий. Для школьников из многодетных и малоимущих семей сухпаек стоит — 600–800 рублей, для детей-инвалидов он дороже и больше — 1230–1400 рублей.
— Получили сухпаек в школе
— Хоть что-то, чем дырку от бублика, — отметила читательница НГС.
— В школе
— Получили сухпаек на школьника в школе
— Набор получили сегодня. Наборы намного лучше, чем были 2 года назад. Без лишних изысков, всё самое необходимое, — отметила другая читательница НГС
Школьники находятся на дистанционном обучении как минимум до 13 февраля. Решение о продлении или отмене дистанционного обучения в Новосибирской области примут завтра, 11 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона. Массовый дистант может быть продлен еще на неделю. Такое развитие ранее не исключал министр образования региона.
В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.