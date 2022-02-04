«Дистант повлиять на качество обучения не может»: вернутся ли дети в школы и отменят ли экзамены — отвечает министр

— Заставят ли родителей дать согласие на вакцинацию детей?

— Я, как чиновник, точно никого не буду принуждать, потому что это не мои полномочия. В данном случае идет речь о свободном выборе. Старше 15 лет ребенок может сам принимать решение, в том числе и советуясь с родителем. Если младше — то только согласие родителей.

Что касается моего отношения, то я считаю, что прививаться нужно всем. У меня, конечно, ребенок не школьник, а студент. Но моя семья вся привитая. На мой взгляд, заставлять никого не надо, но если мы хотим жить в обществе, то должны в том числе заботиться о здоровье и безопасности друг друга. Прививка — это защита не только своего здоровья, но и безопасности других.

Да, привитые болеют, но чаще всего намного мягче, чем непривитые. А по поводу пользы и вреда прививок: хочу напомнить, что в свое время многие болезни — такие, как оспа и полиомиелит — были побеждены именно благодаря вакцинации. А если мы хотим жить в каменном веке, рассказывая, какие прививки зло и ведут к нарушениям здоровья и личности, то такие люди, на мой взгляд, неправы.

— Как обстоит ситуация с вакцинацией?

— Пока мало самих вакцин. Мы проводим информационную кампанию. Со временем, думаю, возможности вакцинации будут возрастать.

Мы никаких списков не собирали. Мы будем, как и с учителями, вести обезличенную статистику количества привитых детей. Роль играет процент привитых.

— Результаты тестирования на коронавирус 11-классников в январе?

— Всего было подтверждено ПЦР-тестами 34 заболевших коронавирусом. Протестировали около 6,5 тысячи человек. Мы никого не заставляли. Кто не хотел, тот не тестировался. Основная группа заболевших сегодня — это дети от 15 до 17 лет. Мы поэтому решили протестировать 11-классников, чтобы видеть динамику.

— Как дистант влияет на качество образования?

— Об исследованиях влияния дистанта на качество образования мне неизвестно. Здесь есть две точки зрения. Я отношусь к тем, кто считает, что дистанционная форма влияет на качество образования, но опять же здесь всё будет зависеть от длительности.

Если говорить о тех периодах, которые мы переживали и сейчас переживаем, то в данном случае серьезно повлиять на качество обучения это не может. Ни две недели, ни даже два месяца дистанта не влияют. Для большинства это будет не очень серьезное влияние, которое легко устраняется.

— Расскажите о строительстве новых школ?

— В 2022 году строим 9 школ, в следующем году будем вводить еще 8 школ. В этом году создаем 8800 мест, в следующем —4 061 место. За два года создадим 12 861 школьное место и построим 17 образовательных объектов.

Этого не хватит, поэтому мы продолжаем заявляться во все программы. И хотим построить еще 7 школ в 2024 году. Нам нужно еще порядка 10 школ в регионе, большая часть нужна именно в Новосибирске.

Насчет кадрового вопроса — мы работаем с колледжем и педуниверситетом. Молодежь сегодня идет в педагогику. Работаем и участвуем в различных программах, таких как «Земский учитель». То, что учителей не хватает, в особенности в сельской местности, отрицать не буду. В Новосибирске есть определенная конкурентная среда. Но по химии и математике есть нехватка. Потому сегодня мы возвратили такую практику, как педклассы, и заявляемся по вакантным специальностям в университете.

Что почитать про пятую волну коронавируса

В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.



Накануне правительство Новосибирской области опубликовало проект постановления с новыми ограничениями в связи с коронавирусной ситуацией.