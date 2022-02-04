«Дистант повлиять на качество обучения не может»: вернутся ли дети в школы и отменят ли экзамены — отвечает министр

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области становится всё сложнее. Меньше чем за неделю цифры заболеваемости скакнули с 300 до 1300 человек в день. Особенно сильный рост замечен среди детей. Сейчас большинство школьников находится на дистанте, а родители опять разделились на два лагеря: те, кто за эту меру, и те, кто против. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram ответил на вопросы редакции и читателей.
Почему дистант могут продлить еще на неделю? Сколько заболело учителей? Почему начальная школа учится очно? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом материале.
Всё о дистанте
— Как долго будет длиться дистант и при каких условиях его могут продлить?
— Дистант продлится пока две недели, до 13 февраля включительно. Всё будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью. Дистанционно обучаются ученики с 5 по 10 класс. Почти все малокомплектные школы,
Сегодня идет рост заболеваемости и среди учителей. У нас уже 6,2% учителей на больничном и по ковиду, и по ОРВИ. Это ровно в 4 раза больше, чем неделю назад. Если раньше было примерно около 700 человек, сейчас свыше 2,6 тысяч. Примерно 2400 человек по ОРВИ, по ковиду — 209.
Болеют и привитые, и непривитые, и, скорее всего, это связано с новым штаммом. Тем не менее я могу точно сказать, так как с коллегами общаюсь, привитые болеют в менее острой форме.
— Все ли школы были готовы к переходу на дистант?
— Не могу сказать, что все 100% школ. Мы получаем обращения от родителей, отрабатываем их. Но за последний год мы укрепили материально-техническую базу школ. Было приобретено несколько тысяч новых компьютеров, почти 10 тысяч ноутбуков. Мы отработали с федеральными властями программы, по которым можно работать в рамках нацпроекта «Цифровая образовательная среда».
Мы ориентировали школы на то, что нужно поменять расписание занятий, учитывая нагрузку, связанную с возрастными особенностями детей. Дистанционные технологии — это не отдельная форма обучения. Это технологии, которые могут использоваться при разных формах обучения: очной, заочной, семейной формах
— Нужно ли будет детям сдавать ПЦР, чтобы выйти с дистанта?
— Те дети, которые находились на карантине, выходят со справками, те, кто нет, — просто выходят на учебу.
— Почему решили не отправлять детей 2–4 классов на дистант?
— Начальной школе труднее было бы перестроиться. Решение принималось быстро, и оно связано со многими обстоятельствами: не только с возрастом детей, но и особенностями организации образовательного процесса.
Если взять статистику по заболевшим, то на момент принятия решения среди обучающихся 5–10 классов заболевших было 62%. В начальной школе — около 30%. Сократив количество ребятишек, которые одномоментно находятся в школе, мы сможем совершенно легко развести потоки и уменьшить контакты между различными группами детей. Поэтому мы пошли по этому пути.
— При каких показателях дистант продлят?
— Точных цифр нет, всё будет зависеть от количества заболевших детей, педагогов и классов, находящихся на карантине. На конец прошлой недели из почти 16 тысяч классов на карантине находилось около 2,5 тысячи. Это 1/7 всех классов. Если цифры будут расти, а не падать, то, возможно, мы продлим дистант минимум на неделю. Пока рассчитываем, что обойдемся этими двумя неделями.
— Давайте поговорим об обучении детей родителями. Есть ли какие-то критерии для работы и оценки дистанционного обучения?
— Понятно, что не все уроки можно перевести на дистанционную форму и проводиться они могут по-разному. Но мы проводили повышение квалификации и рекомендовали в режиме онлайн работать по основным предметам, чтобы не нагружать детей работой за компьютером. В тех школах, где возникают определенные проблемы, мы работаем в индивидуальном режиме.
Требование основное — чтобы ребенок участвовал в образовательном процессе. Да, это требует определенных усилий и от родителей. Могу точно сказать, что это необходимо не только, когда мы отправляем детей на дистант.
— Почему не отправили на дистант учреждения допобразования?
— Чаще всего это дополнительная занятость детей в достаточно постоянных группах. Там точно такие же требования. Если выявили ребенка заболевшего, то группа отправляется на карантин. Если контакта его с детьми не было, то занятия продолжаются.
Я считаю, что закрывать учреждения допобразования ни в коем случае нельзя, иначе у детей не будет никакой возможности для дополнительной занятости. Вопрос не в том, что пусть заражаются. А в том, что для тех детей, кто не болеет, мы оставляем возможность заниматься чем-то дополнительным в свободное время.
— Почему девятиклассников тоже отправили на дистант?
— Среди них просто было очень много заболевших. Мы решили в этот раз их отправить на дистант, потому что количество закрытых девятых классов было зашкаливающее: около 150 в целом по Новосибирской области. Эти несколько тысяч детей и так были на дистанционной форме.
По ОГЭ сейчас рассматриваются два варианта. Если ситуация будет тяжелая, то будет два предмета — русский и математика. Если ситуация улучшится, то, как и раньше, будет плюс два предмета по выбору. Есть время до 1 марта. Индивидуальная консультационная работа разрешена для подготовки к ОГЭ. Преподаватель может организовать малые группы.
— Как будут работать детские сады?
— Локдауна нет. Эти дети очень маленькие. Родители работают, и принять решение какое-то дополнительное в этом случае очень трудно. У кого-то есть возможность оставить детей с родственниками, бабушками, дедушками. Но закрыть детские сады в полном объеме мы не можем. В садах 191 заболевший. Из них 102 — это работники и 89 — дети.
Переводить работу в режим дежурных групп — пока такой задачи мы не ставим. Детские сады работают по такому же принципу, как и школы. Если в группе один заболел ковидом, она отправляется на карантин. Если болеют ОРВИ 10%, то группа тоже отправляется на карантин.
— Как будут работать колледжи и вузы?
— По вузам решение федеральных органов власти такое: каждый ректор принимает решение сам, исходя из эпидобстановки.
В колледжах мы не видим серьезного роста заболеваемости. Там порядка 250 заболевших студентов и 50 педагогов. Если ситуация будет меняться в худшую сторону, то также отправим на дистанционную форму работы.
Вакцинация и тестирование школьников
— Заставят ли родителей дать согласие на вакцинацию детей?
— Я, как чиновник, точно никого не буду принуждать, потому что это не мои полномочия. В данном случае идет речь о свободном выборе. Старше 15 лет ребенок может сам принимать решение, в том числе и советуясь с родителем. Если младше — то только согласие родителей.
Что касается моего отношения, то я считаю, что прививаться нужно всем. У меня, конечно, ребенок не школьник, а студент. Но моя семья вся привитая. На мой взгляд, заставлять никого не надо, но если мы хотим жить в обществе, то должны в том числе заботиться о здоровье и безопасности друг друга. Прививка — это защита не только своего здоровья, но и безопасности других.
Да, привитые болеют, но чаще всего намного мягче, чем непривитые. А по поводу пользы и вреда прививок: хочу напомнить, что в свое время многие болезни — такие, как оспа и полиомиелит — были побеждены именно благодаря вакцинации. А если мы хотим жить в каменном веке, рассказывая, какие прививки зло и ведут к нарушениям здоровья и личности, то такие люди, на мой взгляд, неправы.
— Как обстоит ситуация с вакцинацией?
— Пока мало самих вакцин. Мы проводим информационную кампанию. Со временем, думаю, возможности вакцинации будут возрастать.
Мы никаких списков не собирали. Мы будем, как и с учителями, вести обезличенную статистику количества привитых детей. Роль играет процент привитых.
— Результаты тестирования на коронавирус 11-классников в январе?
— Всего было подтверждено ПЦР-тестами 34 заболевших коронавирусом. Протестировали около 6,5 тысячи человек. Мы никого не заставляли. Кто не хотел, тот не тестировался. Основная группа заболевших сегодня — это дети от 15 до 17 лет. Мы поэтому решили протестировать 11-классников, чтобы видеть динамику.
— Как дистант влияет на качество образования?
— Об исследованиях влияния дистанта на качество образования мне неизвестно. Здесь есть две точки зрения. Я отношусь к тем, кто считает, что дистанционная форма влияет на качество образования, но опять же здесь всё будет зависеть от длительности.
Если говорить о тех периодах, которые мы переживали и сейчас переживаем, то в данном случае серьезно повлиять на качество обучения это не может. Ни две недели, ни даже два месяца дистанта не влияют. Для большинства это будет не очень серьезное влияние, которое легко устраняется.
— Расскажите о строительстве новых школ?
— В 2022 году строим 9 школ, в следующем году будем вводить еще 8 школ. В этом году создаем 8800 мест, в следующем —4 061 место. За два года создадим
Этого не хватит, поэтому мы продолжаем заявляться во все программы. И хотим построить еще 7 школ в 2024 году. Нам нужно еще порядка 10 школ в регионе, большая часть нужна именно в Новосибирске.
Насчет кадрового вопроса — мы работаем с колледжем и педуниверситетом. Молодежь сегодня идет в педагогику. Работаем и участвуем в различных программах, таких как «Земский учитель». То, что учителей не хватает, в особенности в сельской местности, отрицать не буду. В Новосибирске есть определенная конкурентная среда. Но по химии и математике есть нехватка. Потому сегодня мы возвратили такую практику, как педклассы, и заявляемся по вакантным специальностям в университете.
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