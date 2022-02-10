Решение о продлении или отмене дистанта в школах Новосибирска обещают принять завтра

Решение о продлении или отмене дистанционного обучения в Новосибирской области примут завтра, 11 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Решение о формате обучения в школах Новосибирской области после 13 февраля будет принято завтра, — сообщается в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Нелюбова. — Решение будет принято в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации с учетом мнения Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Эту информацию также подтвердил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, который уточнил, что совещания пройдут сегодня и завтра.
Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что могут быть приняты решения о частичном прекращении дистанта для отдельных классов. В частности, вопросы вызывает обучение и подготовка к экзаменам
Также массовый дистант может быть продлен еще на неделю. Такое развитие ранее не исключал и министр образования региона.
В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.
В Новосибирске в конце прошлой недели начали выдавать сухпайки школьникам, которые находятся на дистанционном обучении.
СЮЖЕТ
Вчера правительство Новосибирской области опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона. Соответствующий документ подписан исполняющим обязанности губернатора Владимиром Знатковым и появился на сайте обладминистрации.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сейчас работает удаленно из-за ковида.