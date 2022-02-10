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Решение о продлении или отмене дистанта в школах Новосибирска обещают принять завтра

Двухнедельный карантин для школьников по плану должен закончиться 14 февраля

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Специалисты оценят эпидситуацию. Не исключено, что массовый дистант продлят еще на неделю

Специалисты оценят эпидситуацию. Не исключено, что массовый дистант продлят еще на неделю

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Решение о продлении или отмене дистанционного обучения в Новосибирской области примут завтра, 11 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Решение о формате обучения в школах Новосибирской области после 13 февраля будет принято завтра, — сообщается в официальном Telegram-канале правительства Новосибирской области со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Нелюбова. — Решение будет принято в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации с учетом мнения Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Эту информацию также подтвердил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, который уточнил, что совещания пройдут сегодня и завтра.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что могут быть приняты решения о частичном прекращении дистанта для отдельных классов. В частности, вопросы вызывает обучение и подготовка к экзаменам 9-классников. Сейчас на дистанте находятся классы с пятого по десятый. Очно обучаются дети со второго по четвертый класс и одиннадцатиклассники. Первоклассники находятся на каникулах.

Также массовый дистант может быть продлен еще на неделю. Такое развитие ранее не исключал и министр образования региона.

В Новосибирске пятая волна коронавируса может продлиться больше месяца. Как рассказал новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, рост заболеваемости будет еще минимум две недели.

В Новосибирске в конце прошлой недели начали выдавать сухпайки школьникам, которые находятся на дистанционном обучении.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Вчера правительство Новосибирской области опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона. Соответствующий документ подписан исполняющим обязанности губернатора Владимиром Знатковым и появился на сайте обладминистрации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сейчас работает удаленно из-за ковида.

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