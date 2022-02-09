9 февраля среда
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 2/10
usd 75.30
eur 85.89
Тема дняВведены новые ограничения из-за ковида
Все новости
Все новости

Удаленка для 30% работников и QR-коды в гостиницах: в Новосибирской области ввели новые ковидные ограничения

Документ был подписан 9 февраля

17 027
109Обсудить

Поделиться

Поделиться

Правительство Новосибирской области опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона.

Соответствующий документ подписан исполняющим обязанности губернатора Владимиром Знатковым и появился на сайте обладминистрации. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сейчас работает удаленно из-за ковида.

— Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, разработанные по предложению управления Роспотребнадзора, одобрены 3 февраля на внеочередном заседании правительства НСО. Соответствующее постановление подписано 9 февраля, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно введенным ограничениям, размещение в гостиницах граждан в Новосибирской области (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) будет только при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное в последние 6 месяцев заболевание, или отрицательного результата лабораторного теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице.

— При этом лица, не достигшие возраста 18 лет, размещаются в гостиницах только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице, — говорится в сообщении.

Кроме того, работодателей обязуют перевести на дистант не менее 30% работников, а также оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удаленного) режима работы на дому.

— В соответствии с документом в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, — передают в правительстве.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время большого интервью НГС раскрывал список ожидаемых ограничительных мер. В новый документ не вошло требование о самоизоляции для людей старше 60 лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ12
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ковидограничения из-за ковида
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter