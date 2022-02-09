Удаленка для 30% работников и QR-коды в гостиницах: в Новосибирской области ввели новые ковидные ограничения

Правительство Новосибирской области опубликовало постановление о введении новых ограничительных мер на территории региона.
Соответствующий документ подписан исполняющим обязанности губернатора Владимиром Знатковым и появился на сайте обладминистрации. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сейчас работает удаленно из-за ковида.
— Дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, разработанные по предложению управления Роспотребнадзора, одобрены
Согласно введенным ограничениям, размещение в гостиницах граждан в Новосибирской области (за исключением лиц, не достигших возраста
— При этом лица, не достигшие возраста
Кроме того, работодателей обязуют перевести на дистант не менее 30% работников, а также оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения дистанционного (удаленного) режима работы на дому.
— В соответствии с документом в целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области предписано приостановить проведение публичных, массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, — передают в правительстве.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время большого интервью НГС раскрывал список ожидаемых ограничительных мер. В новый документ не вошло требование о самоизоляции для людей старше