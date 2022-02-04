Школьникам начали выдавать сухпайки в Новосибирске — что в них входит

В Новосибирске сегодня, 4 февраля, начали выдавать сухпайки школьникам, которые находятся на дистанционном обучении. Их выдадут только льготникам. Всего наборы получат —
— Наборы сформированы для обеспечения питанием детей из многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на получение питания на льготных условиях и временно не посещающих занятия, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
На закупку наборов потратили около 15,5 миллиона рублей.
— Выдача продуктовых наборов обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся будет осуществляться в зданиях школ по графику, установленному образовательной организацией, при обязательном соблюдении санитарно-противоэпидемических требований, начиная с 4 февраля, — добавили в мэрии.
Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области становится всё сложнее. Особенно сильный рост замечен среди детей. Сейчас большинство школьников находится на дистанте. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram ответил на вопросы редакции и читателей о том, как долго он задержится.