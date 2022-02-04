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Школьникам начали выдавать сухпайки в Новосибирске — что в них входит

На покупку продуктов потратили 15,5 миллиона рублей

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В школах сейчас бесплатно питаются только <nobr class="_">2–4-классники</nobr>, которые остались на очном обучении

В школах сейчас бесплатно питаются только 2–4-классники, которые остались на очном обучении

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В Новосибирске сегодня, 4 февраля, начали выдавать сухпайки школьникам, которые находятся на дистанционном обучении. Их выдадут только льготникам. Всего наборы получат — 17 754 школьника.

— Наборы сформированы для обеспечения питанием детей из многодетных, малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов — обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих право на получение питания на льготных условиях и временно не посещающих занятия, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

На закупку наборов потратили около 15,5 миллиона рублей.

— Выдача продуктовых наборов обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся будет осуществляться в зданиях школ по графику, установленному образовательной организацией, при обязательном соблюдении санитарно-противоэпидемических требований, начиная с 4 февраля, — добавили в мэрии.

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Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области становится всё сложнее. Особенно сильный рост замечен среди детей. Сейчас большинство школьников находится на дистанте. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время прямого эфира НГС в Instagram ответил на вопросы редакции и читателей о том, как долго он задержится.

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