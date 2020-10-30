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НГПУ переходит на дистанционный формат обучения из-за коронавируса

В университете будет проходить только малая часть занятий

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Большинство занятий будет проходить в онлайн-режиме

Большинство занятий будет проходить в онлайн-режиме

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Ещё один вуз Новосибирска переходит на «дистанционку»

Новосибирский государственный педагогический университет переводит студентов на преимущественно дистанционный формат обучения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— Ряд образовательных программ будет реализовываться исключительно в онлайн-формате с применением дистанционных образовательных технологий. Онлайн-занятия будут проводиться в строгом соответствии с расписанием. В очном формате будут проводиться только занятия, которые требуют приобретения навыков прикладного характера, использования специального учебного оборудования, реактивов, специализированных учебных помещений, профессионального программного обеспечения, — говорится в приказе, опубликованном на сайте вуза сегодня вечером.

Такой формат обучения в университете должен начаться с 5 ноября.

Это не первый вуз в Новосибирске, который переводит студентов в онлайн. В начале этой неделе на дистанционное обучение перешел Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. До этого руководство НГТУ приняло решение о том, что лекции и семинары для студентов будут проводиться дистанционно.

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НГПУдистанционное обучениекоронавирус в Новосибирске
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