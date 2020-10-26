Ещё один новосибирский вуз переходит на дистанционное обучение

Новосибирский университет архитектуры переходит на дистанционку
Сегодня, 26 октября, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств переходит на дистанционное обучение. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
— Приказываю на период до специального распоряжения, при условии стабилизации эпидемиологической обстановки, контактную работу обучающихся и педагогических работников по программам высшего образования проводить с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в приказе ректора НГУАДИ Натальи Багровой.
Студенты, которые учатся на специальностях «монументально-декоративное искусство» и «дизайн костюма», будут очно посещать некоторые прикладные дисциплины. При этом они должны соблюдать масочный режим.
На сайте вуза уточняется, что научно-образовательный центр и факультет непрерывного профессионального образования будут работать в обычном режиме.
На прошлой неделе о переходе на дистанционное обучение сообщил Новосибирский государственный технический университет. При этом лабораторные работы со специальным оборудованием будут проходить очно.