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Ещё один новосибирский вуз переходит на дистанционное обучение

Часть занятий будет проходить очно

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Пока неизвестно, когда в вузе закончится дистанционка

Пока неизвестно, когда в вузе закончится дистанционка

Новосибирский университет архитектуры переходит на дистанционку

Сегодня, 26 октября, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств переходит на дистанционное обучение. Такое решение приняли, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

— Приказываю на период до специального распоряжения, при условии стабилизации эпидемиологической обстановки, контактную работу обучающихся и педагогических работников по программам высшего образования проводить с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в приказе ректора НГУАДИ Натальи Багровой.

Студенты, которые учатся на специальностях «монументально-декоративное искусство» и «дизайн костюма», будут очно посещать некоторые прикладные дисциплины. При этом они должны соблюдать масочный режим.

На сайте вуза уточняется, что научно-образовательный центр и факультет непрерывного профессионального образования будут работать в обычном режиме.

На прошлой неделе о переходе на дистанционное обучение сообщил Новосибирский государственный технический университет. При этом лабораторные работы со специальным оборудованием будут проходить очно.

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НГУАДИдистанционное обучениекоронавирус
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