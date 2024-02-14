Маркетинг уровня «бог». На какие ухищрения идут производители, чтобы убедить купить свои продукты. 10 самых известных уловок

В большинстве случаев слова «фермерская» и «деревенская» на упаковке чаще всего не несут никакого практического смысла, поскольку такая продукция нередко выпускается крупными промышленными производителями. К примеру, на полках магазинов можно встретить даже «фермерскую» колбасу и «фермерскую» гречку. Сами ретейлеры тоже идут на хитрости, чтобы привлечь покупателя: просто используя для целого отдела слово «ферма», которое ни к чему не обязывает.

В начале прошлого года Минсельхоз предлагал закрепить на законодательном уровне понятие фермерской продукции, включив в него также продукты малых предприятий. Но пока идея не реализована. Никакого четкого определения того, что можно называть деревенским, тоже не существует.