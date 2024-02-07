Еще больше пальмового масла? Как повышение цен на какао скажется на качестве и стоимости шоколада — отвечают эксперты

Российских любителей шоколада предупредили о существенном повышении цен. Согласно последним данным, стоимость шоколада в России может увеличиться на 30% в ближайшем будущем. Подорожание связано с рекордным ростом цен на какао-бобы. По словам экспертов, переработка какао-бобов значительно сократилась во всём мире. Это связано с катастрофическим неурожаем: в этом году плодов собрали меньше на 36%.
Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с экономистами и производителями шоколада, чтобы выяснить, как отрасль будет справляться с «какао-кризисом». Рассказываем, стоит ли готовиться к подорожанию сладостей и придется ли остерегаться подделок.
Пальмовое масло снова в игре?
Ничего неожиданного в происходящем нет и беспокоиться из-за неурожая не стоит: для аграрного сектора это стандартное явление, заявил MSK1.RU директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Колебания урожайности — это норма для сельского хозяйства, они происходят каждые несколько лет и являются следствием естественного цикла отдыха земли, — объяснил он.
Экономист считает, что цены на высококачественный шоколад могут подскочить на 20–30%, а в отдельных случаях — даже на 50%.
— Элитный товар, который состоит из какао-бобов без всяких примесей, без пальмовых масел, без других суррогатов, пойдет на 30−40%, а то и на 50% вверх, — добавил Остапкович. — Ну, собственно говоря, для высокодоходного населения это не такая уж большая потеря.
Остапчук предположил что рост цен может быть компенсирован за счет снижения качества продукции. Он отметил, что это не новая практика для российского рынка: десять лет назад подобное происходило в сыродельческой отрасли.
— Когда в 2014 мы году запретили ввоз европейских продовольственных товаров, у нас рост закупок по импорту пальмового масла увеличился в разы. Когда от нас ушли все эти сыры немецкие-французские, у нас тут же появился сырный продукт. Это не сыр был, — говорит экономист. — Аналогичная ситуация может возникнуть и сейчас.
Цены уже начали расти
Такой сильный рост цен на сырье неизбежно скажется на стоимости конечного продукта — шоколада и изготовленных из него кондитерских изделий, считает вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова. По ее мнению, подорожать может шоколад любой ценовой категории.
— Массовый шоколад, в который добавляются различные заменители, менее зависим от стоимости какао и поэтому меньше подвержен росту цен, — отметила она. — Чем более качественный шоколад, тем сильнее будет подорожание, потому что там в составе качественные продукты.
К грядущему взлету цен готовятся и шоколатье: основатель и гендиректор сети шоколадно-кондитерских ателье La Princesse Choco Анна Комиссарова рассказала MSK1.RU, что с 1 января один из крупных поставщиков уже сообщил о повышении стоимости сырья на 20%.
— Когда сырье дорожает на 20%, финальная стоимость продукции неизбежно увеличится на такой же процент, — объяснила Комиссарова. — Мы пока цены не поднимали, хотя осенью уже приходилось увеличивать их на 10%. Если цены на сырье снова вырастут, то нам придется пересмотреть и наши.
Появятся шоколадные подделки?
Ирина Эльдарханова объяснила, за счет чего производители могут снизить цену: по ее словам, в ход идут более дешевые ингредиенты.
— Если морковку взять и протереть, получится тертая морковка. А дальше из нее можно выжать сок. Вот аналог этого сока — какао-масло, а остается после выжимки какао-порошок. Есть еще тертое какао — это просто перетертые бобы, — рассказала специалист. — Дороже всего стоит, естественно, какао-масло, потому что его выжали. Потом тертое какао. А третье — это уже остатки, какао-порошок. Поэтому производители закупают какао-порошок вместо какао тертого. Вместо масла используют заменители или эквиваленты.
По словам экономиста Остапковича, в подобной ситуации может появиться и контрафактная продукция: россиянам следует остерегаться подделок хорошего шоколада. При этом и оригинальные кондитерские изделия могут стать гораздо менее качественными.
— Во время неурожая и дефицита любого сельскохозяйственного продукта происходит рост цен на него. Как правило, тут же появляется теневой рынок, который пойдет производить какие-то шоколадные конфеты, может быть, даже «левые», плюс происходит ухудшение качества, которое минимизирует этот рост цен, — заключил эксперт.
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