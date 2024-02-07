Еще больше пальмового масла? Как повышение цен на какао скажется на качестве и стоимости шоколада — отвечают эксперты

— Колебания урожайности — это норма для сельского хозяйства, они происходят каждые несколько лет и являются следствием естественного цикла отдыха земли, — объяснил он.



Экономист считает, что цены на высококачественный шоколад могут подскочить на 20–30%, а в отдельных случаях — даже на 50%.

— Элитный товар, который состоит из какао-бобов без всяких примесей, без пальмовых масел, без других суррогатов, пойдет на 30−40%, а то и на 50% вверх, — добавил Остапкович. — Ну, собственно говоря, для высокодоходного населения это не такая уж большая потеря.