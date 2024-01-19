Турецкие банки перестают принимать платежи из России. Останемся ли мы без мандаринов и помидоров?

Турецкие банки ситуацию не комментируют. Но, вероятно, отказы принимать платежи из России связаны с опасениями турецких финансовых организаций попасть под вторичные санкции, отмечает Ekonomim. Фактически банки перестраховываются, отказываясь проводить платежи даже за товары компаний, не внесенных в санкционные списки.



Издание также не исключает, что Турция могла пойти на такие меры, чтобы добиться исключения из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), Генассамблея которой пройдет в феврале.

