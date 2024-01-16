Беспорядки в Эквадоре могут привести к пустым прилавкам в России? Эксперты — о дефиците и росте цен на бананы

Запасов хватит на две-три недели

Вооруженные конфликты часто становятся причиной экономического кризиса и нарушения логистических цепочек. В случае с Эквадором, на который приходится треть от мировых продаж бананов, ситуация может стать критической.

Если конфликт затянется, как минимум вырастут цены, рассказал MSK1.RU заместитель директора Института «Центр развития» Высшей Школы Экономики Валерий Миронов

— Как правило, на складах всегда есть запасы, которых хватит на две-три недели. Если беспорядки в Эквадоре продлятся больше этого срока, цены существенно вырастут. Также не стоит забывать, что бананы — скоропортящийся продукт. Поэтому либо придется искать другого поставщика, либо ждать, когда там всё затихнет, — отметил Валерий Миронов. — Альтернативы Эквадору есть, но налаживание связей с другими странами займет определенное время. Поэтому роста цен не избежать. Но в целом, бананы — не такой уж и необходимый продукт. Можно прожить и без них, в этом случае страшного события не будет.