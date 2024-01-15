Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

Компания «Якобс» с 1 февраля намерена поднять цены на свою продукцию на 6–16%. Причины те же. Дорожают кофейные зерна, что неизбежно отражается на себестоимости конечной продукции.

— Продолжают расти логистические затраты, связанные как с ростом цен на бензин и дизтопливо, так и с дефицитом водительского состава. Наблюдается продолжающийся рост цен на передачу электрической энергии, — комментируют в компании. Предложенное повышение не покрывает весь рост себестоимости: часть издержек «для постепенной адаптации потребителей к новому уровню цен» компания берет на себя.

