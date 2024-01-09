Закопались по уши: новосибирцы набрали миллиардных кредитов — банки начинают воевать за клиентов без долгов

За 10 месяцев позапрошлого года, отмечают в Сибирском ГУ Банка России, жители региона оформили потребительских кредитов на 225,4 миллиона рублей, а за 10 месяцев прошлого — 321,8 миллиона рублей, почти на 100 миллионов рублей больше. При этом доля просроченной задолженности свыше 90 дней с января по ноябрь 2023 года уменьшилась с показателя в 8,1% в январе до показателя 7,2% в ноябре.

— С начала 2023 года объем портфеля потребительских ссуд у населения Новосибирской области вырос на 47,2 миллиарда рублей или 17,9 %, до 311,5 миллиарда рублей. Доля просроченной задолженности снизилась с 8,1% до 7,2%, — сообщили в местном отделении Банка России.

