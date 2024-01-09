Закопались по уши: новосибирцы набрали миллиардных кредитов — банки начинают воевать за клиентов без долгов

2023 год стал рекордным по выдаче автокредитов среди новосибирцев: жители региона превысили показатели по количеству и объему займов на машины в 6 раз. Общая сумма потребительских кредитов тоже увеличилась на 100 миллионов рублей. При этом объемы заемных средств наличными снижаются уже несколько месяцев. НГС узнал у банков, на что новосибирцы брали кредиты и что может измениться в 2024 году.
По данным Сибирского ГУ Банка России, в октябре 2023 года новосибирцы взяли в кредит более 35 миллионов рублей. За тот же период 2022 года сумма выдачи заемных средств была примерно на 10 миллионов меньше и составила около 24,5 миллиона рублей.
За декабрь и ноябрь прошлого года статистика пока недоступна, но в те же месяцы предыдущих лет сумма выданных кредитов росла. Так, в 2020 году в декабре она составила примерно 24,8 миллиона рублей, в 2021 году — более 29 миллионов рублей, в 2022 году — около 29,5 миллиона рублей.
За 10 месяцев позапрошлого года, отмечают в Сибирском ГУ Банка России, жители региона оформили потребительских кредитов на 225,4 миллиона рублей, а за 10 месяцев прошлого — 321,8 миллиона рублей, почти на 100 миллионов рублей больше. При этом доля просроченной задолженности свыше 90 дней с января по ноябрь 2023 года уменьшилась с показателя в 8,1% в январе до показателя 7,2% в ноябре.
— С начала 2023 года объем портфеля потребительских ссуд у населения Новосибирской области вырос на 47,2 миллиарда рублей или 17,9 %, до 311,5 миллиарда рублей. Доля просроченной задолженности снизилась с 8,1% до 7,2%, — сообщили в местном отделении Банка России.
Как отмечают в МФК «Лайм-Займ», доля просрочки для краткосрочных займов в среднем составляет 16% за год. Самыми дисциплинированными среди заемщиков в Новосибирской области считаются менеджеры, администраторы и кладовщики — они выходят за просрочку реже, чем представители других профессий.
Набрали кредитов на рекордные суммы
Эксперты ВТБ зафиксировали, что показатели прошлого года по количеству и объему выдачи автокредитов превышает аналогичные показатели позапрошлого года в 6 раз. За 11 месяцев 2023 года в регионе оформили займов на автомобили на 2,9 миллиарда рублей, всего кредиты получили более 2,4 тысячи человек.
Пик пришелся на октябрь, а в ноябре из-за выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитов немного замедлился — тогда новосибирцы получили в банке на покупку машин 400 миллионов рублей.
По данным ВТБ, средняя сумма одного автокредита в Новосибирске в ноябре составила 1,2 миллиона рублей — по сравнению с январем показатель увеличился на 2%. В целом же по стране наибольший размер займа зафиксировали в сегменте новых машин, где цены меняются быстрее, — около 1,7 миллиона рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 миллиона рублей.
Как отмечает управляющий банком по региону Сергей Никулин, количество автокредитов выросло из-за того, что отложенный спрос восстановился за счет поставок машин из КНР и расширения отечественного производства.
— В августе–октябре дополнительным стимулом к покупке стало ожидание очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля. Новосибирцы стремились приобрести транспортные средства до изменения условий по кредитам и стоимости автомобилей, — говорит эксперт.
Также аналитик сообщил, что в продаже остается много машин с пробегом, стоимость которых ниже новых. Сейчас их можно купить у дилера, либо воспользоваться автокредитом с отложенным залогом.
В целом по России, по оценке ВТБ, выдачи автокредитов за январь–ноябрь прошлого года составили более 1,4 триллиона рублей — это в два раза выше, чем за весь 2022 год, и на 27% больше, чем в 2021 году. За 2023 год российские банки, считают в ВТБ, могут увеличить сумму одобренных кредитов до 1,6 триллиона рублей — это станет максимально высоким значением в истории рынка. Спрос, подтвердили эксперты, вырос из-за расширения ассортимента китайских машин, перезапуска отечественного производства и увеличения числа субсидированных программ.
Розничных же кредитов во всех городах страны за 11 месяцев банк выдал на 2,5 триллиона рублей — в 1,6 раза больше, чем за тот же период в позапрошлом году.
А вот объемы кредитов наличными снижаются уже третий месяц подряд. В ноябре, по данным Объединенного кредитного бюро, было выдано 2,81 миллиона займов по России на 505,57 миллиарда рублей, в октябре — на 589,17 миллиарда рублей. Новосибирская область, в частности, находится на 11 месте по объему выданных кредитов наличными: в октябре 2023 года жители региона взяли в кредит 12,15 миллиарда рублей наличными, а в ноябре — 10,62 миллиарда рублей.
Сумма займов за год выросла
В МФК «Лайм-Займ», где есть короткие займы с небольшой суммой выдачи и среднесрочные займы с более крупной суммой выдачи, посчитали, что в ноябре позапрошлого года новосибирцы взяли 1013 коротких кредитов и 513 длинных, а в декабре — 1098 коротких и 1672 длинных. В 2022 году в предновогодний период у жителей региона вырос спрос на микрозаймы: на 8% по коротким и на 12% по длинным. Общий рост спроса составил 10%.
В период с 1 по 13 ноября 2023 года новосибирцы взяли 795 коротких и 306 длинных займов, а в первой половине декабря, с 1 по 13 число — 684 коротких и 264 длинных. Пока аналитики наблюдают снижение спроса — на 14%.
В ноябре позапрошлого года средняя сумма коротких займов, которые брали новосибирцы, составила 7 718 рублей, длинных — 23 129 рублей. В 2023 году в предновогодний период средняя сумма займов выросла: в начале ноября она составила 9 595 рублей для коротких и 26 856 рублей — для длинных. В декабре средняя сумма по выданным коротким займам — 8 948 рублей, по длинным — 29 433 рубля.
Что ждут эксперты в следующем году
По данным ВТБ, в 2024 году рост автокредитов продолжится, рынок восстановится до состояния докризисного периода из-за продаж новых машин. Но в части потребительского кредитования спрос на необеспеченные кредиты продолжит снижаться из-за мер Центробанка по охлаждению рынка и изменения цен после увеличения ключевой ставки. Эти факторы, считают аналитики, приведут к уменьшению среднего чека по кредитам.
Эксперт МФК «Лайм-Займ» Валерий Гораш отмечает, что в следующем году сохранится тенденция на ограничения на выдачу кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки и снижение кредитных ставок.
— За счет этого увеличится конкуренция за клиентов — кредиторы будут бороться не просто за платежеспособного заемщика, но и за заемщика с нужным соотношением дохода и долговой нагрузки, — считает Валерий Гораш.
Недавно НГС узнал у экспертов, что происходило с новосибирским авторынком в 2023 году. Из-за санкций водители испытывали трудности с покупкой запчастей, рынок заполнили китайские машины, а небывалой популярностью стали пользоваться электрокары и гибриды.