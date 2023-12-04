«Инфляцию пока обуздать не удается». Сохранит или поднимет ЦБ ключевую ставку в декабре

В пользу сохранения ставки на уровне 15%, по ее мнению, в частности, говорят заметное укрепление рубля в октябре-ноябре, снижение импорта и увеличение продаж валюты экспортерами.



— Пока варианты сохранения ключевой ставки на уровне 15% или ее повышения до 16% представляются примерно равновероятными, но оценка вероятности будет уточняться по мере приближения заседания и появления новых данных, — считает эксперт.



— Инфляцию пока обуздать не удается. В свете роста инфляции и приближения ее к верхней границе прогнозного диапазона Банка России на 2023 год я думаю, что ЦБ рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки на очередном заседании. Однако окончательное решение будет принято на основе анализа экономической ситуации на 15 декабря, а до этой даты еще 20 дней. При этом считаю, что замедление ипотечного и потребительского кредитования может сыграть на стороне отказа от повышения. Если она будет повышена, то, на мой взгляд, не более чем на 1% — до 16% годовых, — солидарен в прогнозе Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS’.

